Обрат в блока! Край на старите асансьори
Намериха решение за подмяната им
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Намериха решение за подмяната им
Според БСП недоволството е насочено срещу дълбоките неравенства и олигархичния модел
През 2026 г. ще започне работа за подкрепа на еднофамилните сгради и енергийно бедните домакинства
Залагаме на интегриран подход - пътища, дигитална свързаност, здравеопазване и образование
Паметникът от соца се преобразява за 10-годишнината на „Проект Бузлуджа“
Започва и подготовка на жилищната стратегия за България до 2050 година
4,8 милиарда лева ще са на разположение за енергийно обновяване
Тя е бивша кметица
Народният представител от БСП празнува днес юбилей
Кандидатът на БСП за кмет на Ямбол участва в дискусия за предизвикателствата пред местното самоуправление и за споделяне на добри практики
Безработицата в община Баните е над 28%, трябват спешни мерки и управление на БСП, за да я преодолеем, заяви на срещa в Давидково депутатът от левицат...
Отпускането на един милион лева за ремонт на спортна зала „Арпезос" обеща Дора Янкова, народен представител от БСП от Смолян и отговорник за Кърджали....
Смолян. Пенсионерски клуб в Смолян получи нови носии от смолянския депутат от БСП лява България Дора Янкова. Те са за певческата група към клуб „Орфе...
София. Подкрепяме протестите на ловците и сме готови да внесем проектозакон, с който да се решат проблемите им, породени от частните ловните стопанств...
Смолян. Консултативен съвет ще подпомага предприемачите и младежите от Смолянска област за разработване и кандидатстване с проекти през новия програме...
Градоначалниците притеснени за бюджет 2015 и еврофондовете София. "Трябва да има съставяне на кабинет след политическите консултации, които ще се със...
Смолян. Моят вот е за справедлива България. Гласувах да продължи развитието на Родопския край и за достойна държава. Това заяви кандидатът за народен...
Знаете всичко за мен, затова само ще ви призова: Дайте ни повече енергия, за да бъдем повече представителите на левицата в парламента, обърна се към х...
Служебното правителство подгрява голямо поскъпване на живота, планирано от десницата В новия парламент групата на „БСП – лява България" ще води полит...
Няма кой друг да ни подкрепи, ако не хора като вас. С тези водачът на листата на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Дора Янкова се обърна към хората от смолянското сел...