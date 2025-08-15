OPEN BUZLUDZHA 2025: 3D мапинг шоу и 3 музикални вечери

Петото издание на фестивала “Open Buzludzha”, който се провежда пред самия монумент с вход свободен по случай 10 години „Проект Бузлуджа”. Събитието започва в петък от 11:00 часа и свършва със залеза в 21:00 ч в неделя. В продължение на три дни и две нощи, посетителите ще могат да се насладят на разнообразни културни активности, впечатляващо 3D мапинг шоу и магически музикални вечери в сърцето на Стара планина.

Посетителите ще могат да се включат във фестивалната игра “История за споделяне” - 10 тематични Бузлуджа изживявания, които ще ги запознаят с част от екипа зад инициативата. Всяко изживяване разкрива различен аспект от каузата - изкуство, конструкции, история, природа, лични спомени, визия. Така посетителите ще могат да наредят своя собствена мозайка, за излеят форма от бетон или да изградят конструкцията на покрива на Бузлуджа. Осен това, за пръв път ще бъдат прожектирани и част от интервютата от кампанията „Неписани истории“, която документира личните спомени и преживявания на хора, чиято съдба е свързана с монумента. През целия ден ще има различни активности за деца.

Докато слънцето се скрива зад върховете на Стара планина, посетителите могат да се насладят на четирима изкусни диджеи на Sunset Stage с електронно звучене. А след това в 21:00 ч в петък и събота фестивалът ще посрещне нощта с впечатляващо 3D мапинг шоу, което ще съчетае най-доброто от спектаклите до момента. Тази година за пръв път светлинният спектакъл се среща със силата на електрическите китари. Четири талантливи банди в стил поп, рок и пънк ще свирят пред самия монумент - “Samuel Manuelyan Project” и “Scarlet” в петък, “Mono and the Stereos” и “Innerglow” в събота.

Музикалната програма ще продължи до 2:00 ч с диджей партита. Финален акцент на фестивала ще бъде класическият концерт на струнния квартет от Камерна формация "Арс Нова" на 17 август от 17:00 часа. „Създаваме едно изключително събитие, което няма аналог като концепция и изживяване. То превръща Бузлуджа в сцена за съвременно изкуство и разкрива част от потенциала на сградата, която може да бъде световна културна дестинация.”, споделя арх. Дора Иванова от Фондация „Проект Бузлуджа“ – организатор на събитието.

По време на официалното откриване на фестивала в петък, 15 август от 20:30 часа, ще бъдат връчени наградите на финалистите от фотоконкурса „Бузлуджа през обектива на времето“, организиран от Община Казанлък. Творбите разкриват различни перспективи към сградата и ще бъдат представени под формата на изложба по време на събитието.

Фестивалът се провежда с институционалната подкрепа на Областна администрация Стара Загора, Община Казанлък и Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”.

