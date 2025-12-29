Общинският съвет на Казанлък прие план-сметката за ТБО за 2026 г.

Общинският съвет на Казанлък прие план-сметката за дейностите по управление на битовите отпадъци за 2026 година, след приетите по-рано изменения в Наредба №26.

С решението се запазва размерът на такса „Битови отпадъци“ за 2026 г., без увеличение спрямо досегашния размер.

Това се налага във връзка с отлагането на въвеждането на модела „замърсителят плаща“ до 2027 г.

Одобрената план-сметка е в размер на 5 276 423 евро и осигурява финансиране за:

- събиране и извозване на отпадъците;

- тяхното третиране и депониране;

- поддържане на чистотата на обществените територии;

- задължителните отчисления и обезпечения по закона.

План-сметката беше публикувана на сайта на общината и премина през обществено обсъждане с граждани и организации преди окончателното ѝ приемане.





