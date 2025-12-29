Общинският съвет на Казанлък прие план-сметката за ТБО за 2026 г.

Общинският съвет на Казанлък прие план-сметката за дейностите по управление на битовите отпадъци за 2026 година, след приетите по-рано изменения в Наредба №26.
С решението се запазва размерът на такса „Битови отпадъци“ за 2026 г., без увеличение спрямо досегашния размер.
Това се налага във връзка с отлагането на въвеждането на модела „замърсителят плаща“ до 2027 г.
Одобрената план-сметка е в размер на 5 276 423 евро и осигурява финансиране за:
- събиране и извозване на отпадъците;
- тяхното третиране и депониране;
- поддържане на чистотата на обществените територии;
- задължителните отчисления и обезпечения по закона.
План-сметката беше публикувана на сайта на общината и премина през обществено обсъждане с граждани и организации преди окончателното ѝ приемане.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com