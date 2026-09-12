Започна плащането на местни данъци и такси за 2026 г. в Казанлък
Община Казанлък призовава гражданите да се възползват от удобните начини за плащане и да спазват сроковете, за да избегнат начисляване на лихви
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Община Казанлък призовава гражданите да се възползват от удобните начини за плащане и да спазват сроковете, за да избегнат начисляване на лихви
Без промяна в размера на такса “битови отпадъци“
Цената на вредния навик се покачва
Общински съвет – Казанлък прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги...
Все по-важно ще става да намаляваме използването на продукти за еднократна употреба от пластмаса
СОС отказа да намали такса „Битови отпадъци“ за граждани и да освободи читалищата от такса „Смет“ за 2021 г.
Първите 8 от тях ще бъдат монтирани в района на площад "Македония"
Община Русе изгражда анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградимите отпадъци
Благоевград. Жалба, депозирана във Върховен административен съд, стопира дейностите по избор на изпълнител за изграждане на депото за битови отпадъци...
В землището на габровското село Гръблевци се строи ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Изграждането на регионална система за...
В землището на габровското село Гръблевци се строи ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Изграждането на регионална система за...
Правец. Заплахата да загубим парите от Брюксел за изграждане на завода за битови отпадъци е минимална. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова п...