Всичко за Битови Отпадъци

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Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финасира модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци в регион Габрово

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финасира модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци в регион Габрово

В землището на габровското село Гръблевци се строи ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Изграждането на регионална система за...

02 октомври | 4:00
0 коментара
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Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." финасира модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци в регион Габрово

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." финасира модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци в регион Габрово

В землището на габровското село Гръблевци се строи ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Изграждането на регионална система за...

30 септември | 4:00
0 коментара
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