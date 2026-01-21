Започна плащането на местни данъци и такси за 2026 г. в Казанлък

Община Казанлък уведомява гражданите, че е в готовност и считано от 19 януари 2026 г. приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2026 г.
През 2026 г. размерът на местните данъци и таксата за битови отпадъци се запазва.
Срокове за плащане:
• Първа вноска: до 30 юни 2026 г.
• Втора вноска: до 31 октомври 2026 г
Гражданите, които предплатят целия годишен размер на задълженията си до 30 април 2026 г., ползват 5% отстъпка.
Начини на плащане
В брой и чрез ПОС терминал (на партерен етаж) в касата за местни данъци и такси на адрес:
• гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 4.
Касите на Дирекция „Местни приходи“ работят с граждани всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч., без прекъсване.
В брой се приемат плащания и в паричните салони на „Български пощи“ ЕАД – РУ „ЮИР“.
Онлайн плащания могат да се извършват чрез EasyPay и ePay. Всеки гражданин може да плати данъците си бързо и удобно от всяка каса на EasyPay в страната, като посочи ЕГН (за физически лица) или ЕИК (за фирми).
Банкови плащания:
Титуляр: Община Казанлък
Банка: Общинска банка АД, Клон Пловдив
Офис: Казанлък, ул. „Ген. Скобелев“ № 21
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG07 SOMB 9130 84 2172 7344
Код за вид плащане:
• 44 14 00 – патентен (окончателен) данък
• 44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
• 44 22 00 – данък върху наследството
• 44 23 00 – данък върху превозните средства
• 44 24 00 – такса битови отпадъци
• 44 25 00 – данък при придобиване на имущество
• 44 28 00 – туристически данък
• 44 34 00 – други данъци
• 44 65 00 – глоби, лихви, имуществени санкции
• 44 80 01 – такса за технически услуги
• 44 80 07 – такса административни услуги
• 44 80 13 – такса куче
Община Казанлък призовава гражданите да се възползват от удобните начини за плащане и да спазват сроковете, за да избегнат начисляване на лихви.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com