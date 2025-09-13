Хаос със сметките заради етажната собственост

Хаос със сметките за парно се очаква само след месец

Причината за това е окончателното спиране от съда на прилагането на методиката за определяне на процента сградна инсталация, в случаите когато етажната собственост не е решила как да бъде определяна тя.

Експертите на Български енергиен и минен форум (БЕМФ) изразяват безпокойство от потенциалните негативни последствия от спирането на прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия от Върховния административен съд (ВАС), гласи декларация, изпратена до медиите. Според БЕМФ това е началото на процес от неопределеност и хаос в нормативната база на топлинната енергетика, предаде "Труд".

Начинът за определяне на процента сградна инсталация е важен за размера на сметките за парно. И нещата са много прости. При малък процент на дела на сградната инсталация в сметките за парно хората, които не ползват апартаментите си, ще плащат по-малко за парно.

Но хората, които реално живеят в блока и ползват парното си, ще плащат по-високи сметки. Защото по-голямо количество ползвана топлина ще бъде разпределена между тях. Всъщност сградната инсталация топли и апартаментите, в които не живее никой.

Собствениците може да нямат нужда от тази топлина, но тя реално виза в апартамента им и трябва да плащат за нея. Защото няма как тръбите да заобиколят имота им. При по-голям процент сградна инсталация и собствениците на апартаменти, в които не живее никой, ще покриват разходите за удобството в жилището им да има централно отопление.

На всички професионалисти е ясно, че каквато и методика за дялово разпределение да бъде предложена и приета тя може да търпи критики по един или друг принцип или компонент, но прилагана с консенсус в дадена етажна собственост тя изпълнява предназначението си съгласно Закона за енергетиката, което е и нейната роля, е посочено в декларацията на БЕМФ. Решението на съда непосредствено преди началото на отоплителния сезон създава рискове, посочват енергийните експерти.

Според декларацията целта на решението на ВАС е отмяната на така оспорваната такса “сградна инсталация” или като минимум нейното понижение, което във всички случаи ще ощети едни потребители за сметка на други. Това обективно е несправедливо и неминуемо ще причини обществено недоволство, заявяват от БЕМФ. Всяка новопредложена методика освен, че ще доведе до поскъпване на услугата дялово разпределение, изисква като минимум 30 дни за обществено обсъждане на различни нива, включително и в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което означава, че за новия отоплителен сезон в България няма да има действаща Методика за дялово разпределение с всички последствия и хаоса причинен от това, отбелязват от БЕМФ.

Експертите на организацията предлагат ВАС да модифицира решението си, като го промени на “задължава Министерството на енергетиката в срок до края на новия отоплителен сезон да предложи една или няколко методики за дялово разпределение, които да бъдат обект на избор от абонатите - етажните собственици”, които предварително да бъдат предложени за обществено обсъждане.

Освен това Министерство на енергетиката да предложи промени в Закона за енергетиката, Глава “Топлоснабдяване”, в която да бъде регламентирана промяната - възможността за избор на една от предложените методики, както и да възложи на фирмите за дялово разпределение в София да изготвят сравнителни анализи с фиксирани проценти сградна инсталация 30, 20, 15 на сто спрямо изчислените от последния отоплителен сезон, което да послужи при обсъжданията и окончателното решение за избор на нова методика или запазването на сегашната. Всъщност добре е да бъде направен анализ и при по-висок дял на сградната инсталация, каквато е практиката в редица държави от ЕС.

От БЕМФ предлагат такива анализи да бъдат извършени поотделно за следните шест типове сгради и обстоятелства: панелни, тухлени, пълзящ кофраж, с различен дял на използващите/ неизползващи централно отопление, необитаеми сгради.

