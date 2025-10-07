Общество

Замириса на зима! Пускат парното

През лятото в ТЕЦ „Република” работиха трите газови когенератора, което позволи въглищните котли и спомагателни съоръжения да бъдат ремонтирани без да се спира топлата вода

07 окт 25 | 16:02
Мира Иванова

Зимата вече чука на вратата. От днес „Топлофикация Перник” започва поетапно пускане на отоплението. Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Очаква се до четвъртък отоплението да бъде пуснато към всички абонати.

В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти в някои от жилищата, парното няма да бъде пуснато, съобщиха от дружеството.

През лятото в ТЕЦ „Република” работиха трите газови когенератора, което позволи въглищните котли и спомагателни съоръжения да бъдат ремонтирани без да се спира топлата вода на целия град. За по-дълъг период от време – близо месец, без топла вода бяха само част от живущите в кварталите „Изток” и „Мошино”.

Там бе подменен компрометиран участък от топлопроводната магистрала ”Север” като бяха положени 750 метра нови тръби. Отстранявани са течове по топлопроводите и в други райони на града.

През зимния период в експлоатация ще бъде пуснат Пети парогенератор, което пък ще позволи да бъде направена профилактика и на газовата когенерация, припомнят от дружеството.

Автор Мира Иванова

