Експерт бие аларма! Новите сметки за парно под въпрос

Сметките за отопление тази есен може да се окажат без ясна формула след като Върховният административен съд (ВАС) отмени изчисляването на компонента „сградна инсталация“. Експерти предупреждават, че

ако не се изработи нова методика навреме, потребителите рискуват да влязат в новия сезон без точни правила за начисляване на парното.

„Решението на ВАС не решава спора и проблема като цяло… Ако процесът се забави, може да се стигне до правен вакуум и хаос в сметките“, подчерта в интервю за бТВ Боряна Колева от Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство.

Какво точно отмени ВАС

Решението, взето миналата седмица, премахва формулата, по която повече от 20 години се е изчислявал делът „сградна инсталация“ в общата сметка за топлинна енергия. Този компонент представлява процент от общото потребление в блока и се разпределя между всички обитатели.

Засега изравнителните сметки за изминалия сезон няма да бъдат засегнати, но новият сезон започва скоро, а ясни правила все още липсват.

„Формулата е справедлива“

Боряна Колева защити досегашния модел: „Формулата е на повече от 20 години и е доказала, че работи справедливо. Тя отчита особеностите на всяка сграда, нейното местоположение и начина на ползване на отоплението. Проблемът не е във формулата по същество, а в начина, по който е била въведена.“

Тя припомни, че сметката за парно се състои от три части - потреблението от радиаторите, топлата вода и сградната инсталация.

Следващи стъпки и други промени

Секторът очаква до ноември яснота по новата методика, докато паралелно тече задължителната подмяна на уредите за дялово разпределение.

„Важно е клиентите да знаят, че и водомерите за топла вода са част от уредите за дялово разпределение и също трябва да бъдат подменени“, напомни Колева.

До 1 януари 2027 г. всички уреди трябва да бъдат заменени с дистанционни, а обсъжданата идея за единен фиксиран процент за сградна инсталация остава спорна сред експертите.

