Експерт бие аларма! Новите сметки за парно под въпрос
Формулата е справедлива, проблемът е в начина, по който е въведена
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Формулата е справедлива, проблемът е в начина, по който е въведена
Ще се отрази на новоотпуснатите през август пенсии
Според фонда са нужни реформи
През 2023 г. линията на бедност е 504 лева
Въпреки че при температура от около 5000 градуса Целзий на Слънцето надали ще застане човек, астрономи успяха да определят колко би тежал той, като от...