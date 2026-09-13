Омбудсманът с остра критика за новата формула за парното
Делчева предупреждава: Промените са само на хартия, потребителите пак губят
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Делчева предупреждава: Промените са само на хартия, потребителите пак губят
Целта е да се запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация
Формулата е справедлива, проблемът е в начина, по който е въведена
Министерството на енергетиката предлага промяната
Омбудсманът Мая Манолова е инициатор на дискусията за инсталациите на парното
За освобождаване от такса за "сградна инсталация" за абонатите на Топлофикация, особено онези, които живеят под прага на бедността, се обяви националн...
3,94 лв. с ДДС за сградна инсталация са платили собствениците на апартаменти в единствената жилищна кооперация в Пловдив, в която щранговете на парнот...
Сега всеки съд може да тълкува различно таксата за сградна инсталация
ДКЕВР предупреди, че ако държавата не вземе мерки, ще се наложи поскъпване на тока София. Има разминаване в законите и топлофикациите не знаят как да...