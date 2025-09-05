Съдът отмени голяма несправедливост с парното. Хората ликуват

Голяма несправедливост с разпределението на сметките за парно поправи съдът

Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През юли съдът отмени формулата за изчисляване на сметките за парно. С това беше отменена наредба от 12 март 2020 г. на министъра на енергетиката, която определя допълнителни критерии за отчитане на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация.

Сега с една жалба се оспорва отхвърленото искане за спиране на изпълнението на допълнение в наредбата от 2020 г. на министъра на енергетиката за топлоснабдяването, с което е определено обратно действие на същия нормативен акт, а именно от 25 февруари 2025 г.

Касационната инстанция приема, че определението на съда в тази част е правилно, тъй като оспорената разпоредба е заключителна по своя характер и има еднократно действие. Следователно, тя не би могла да доведе до бъдещи, допълнителни, значителни или труднопоправими вреди.

Втората жалба е на министъра на енергетиката и с нея се оспорва определението на първоинстанционния съдебен състав, в частта, с която се спира изпълнението на втори параграф от измененията в наредбата за топлоснабдяването.

Параграфът е свързан с Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, с която е установен метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, именуван „Зависимостта за сградната инсталация“.

Върховните магистрати приемат за законосъобразен и обоснован извода на тричленния състав, че вредите, които ще претърпят жалбоподателите са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес.

Какво означава решението на съда за хората?

По-справедливо разпределение на сметките : Спирането на методиката означава, че няма да се прилага автоматично формула, която често водеше до непрозрачни и спорни сметки за парно.

Повече избор за потребителите : Хората в етажна собственост ще имат възможност да избират метод за разпределение , вместо да им бъде наложен такъв по подразбиране.

Възможност за нова регулация : Министерството на енергетиката вероятно ще трябва да разработи нова методика или наредба , която да отчита реалните потребности и да е съобразена със съдебната практика.

Правна сигурност: Решението укрепва принципа, че нормативни актове не могат да имат обратно действие, освен при изключителни обстоятелства.

