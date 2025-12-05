Разтърсващи данни от НОИ! Повече пари отиват за пенсии

България отбелязва рекордни плащания за пенсии през 2025 г., което е добра новина за възрастните хора, но и предупредителен сигнал за устойчивостта на системата. Нарастващите разходи, по-високият брой пенсионери и увеличената средна пенсия очертават все по-динамичен модел, при който доходите се подобряват, но тежестта върху бюджета става все по-осезаема.

Разходите растат с невиждани темпове

С над 2 милиарда лева са се увеличили разходите за пенсии към октомври спрямо миналата година, показват данните на Националния осигурителен институт. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към октомври 2025 г. е 12 399,9 млн. лв., което представлява 81,5% изпълнение на плана за годината. Спрямо същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 637,2 млн. лв.

Размерът на разходите към октомври 2025 г. е 22 396,8 млн. лв., което е 81,8% от плана за годината. В сравнение с миналата година общите разходи се увеличават с 2 207,2 млн. лв. – динамика, която ясно показва ускорено нарастване на плащанията.

Пенсиите са най-голямата тежест, а броят на пенсионерите расте

В структурата на всички разходи най-голям дял заемат пенсиите – 19 859,2 млн. лв. или 82,4% от плана. Спрямо същия период на миналата година те са с 2 040,5 млн. лв. повече или ръст от 11,5%.

Броят на пенсионерите през октомври е 2 061 409 души – с 12 553 повече от октомври 2024 г. Средната пенсия достига 1006,92 лв., което е увеличение със 76,97 лв. за една година (8,3%). Нарастващият брой пенсионери и по-високият размер на дохода дават по-голяма сигурност на възрастните хора, но същевременно увеличават натиска върху осигурителната система.

След пенсионните плащания се нареждат разходите за обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване – 2 377,2 млн. лв. или 77,3% от плана. Те също отбелязват ръст от 158,8 млн. лв. спрямо миналата година.

Приходите растат, но нуждата от структурни решения остава

Общият размер на трансферите по консолидирания бюджет към октомври е 10 046,1 млн. лв.

Учителският пенсионен фонд достига 119,8 млн. лв., при изпълнение от 86% и ръст от 18 млн. лв. при приходите. Разходите на фонда са 98,3 млн. лв. или 78,8% от плана и са с 14 млн. лв. повече спрямо 2024 г.

Фондът „Гарантирани вземания на работници и служители“ отчита 3 424,3 хил. лв. приходи – 107% изпълнение на плана и увеличение с 1 015,8 хил. лв. спрямо миналата година. Разходите са 2 248,4 хил. лв. или 46,5% от плана и са с 910,8 хил. лв. повече.

Данните показват стабилен ръст на приходите, но същевременно динамиката на пенсионните разходи ясно подчертава тенденцията: по-високите доходи за възрастните хора изискват по-дългосрочни структурни решения за устойчивостта на системата.

