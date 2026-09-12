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Всеки асансьор с телефон

Всеки асансьор с телефон

Всеки асансьор трябва да бъде оборудван с телефон за връзка със сервизната фирма. Само 30% от асансьорите имат аварийно алармено устройство за двустр...

14 октомври | 18:15
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