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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
Намериха решение за подмяната им
Етажната собственост скоро ще има възможност за бързи ремонти
Ревизията е включвала безопасната експлоатация
Таксите се вдигат средно с 10%. Според броя етажи и други особености това увеличение може да е по-голямо
Близо 20 процента от возилата нямат инсталиран задължителен щит
Според експертите у нас има над 90 000 опасни
Глобата за неизправност е 2 000 лева
В България има около 130 хил. асансьора, като над 90 хил. от тях са масовите асансьори
Започват най-яките проверки
Какво е нужно на един асансьор, за да бъде изправен и безопасен?
Става въпрос за столичния бизнесмен Илия Златанов
Всеки ден бутоните на светофарите и асансьорите се пипат от хиляди хора и вероятността от зараза най-малкото с грип Б е голяма
Всеки асансьор трябва да бъде оборудван с телефон за връзка със сервизната фирма. Само 30% от асансьорите имат аварийно алармено устройство за двустр...
Поддръжката на асансьорите на места поскъпна двойно от началото на годината. Фирмите, които се занимават с това в големите градове, въведоха нови, по...
Всички асансьори, лифтове, котли, съдове под налягане, тръбопроводи и газови инсталации трябва да бъдат описани в електронен регистър на съоръженията...
75 процента от фирмите за поддръжка на асансьори в България са в сивия сектор. Това обяви Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за метролог...
Димитров бил на семинар на голяма петролна компания във Велинград 66-годишен софиянец падна в асансьорна шахта в хотел във Велинград. Иван Димитров с...
Благоевград. При проверка на асансьорите в област Благоевград инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор спряха от експлоа...
София. Асансьорът в софийския квартал "Гео Милев", в който тази събота загина човек, е бил монтиран незаконно. Това е установила техническата и докуме...