Нова златна професия! Носи 3000 евро заплата, търсят кадри под дърво и камък

Има професии, за които изкуственият интелект е напълно безпомощен и никога няма да замени майстора. Занаятът на асансьорния техник е точно такъв. Когато ескалаторът или кабинката спрат, трябва да дойде техник, за да ги оправи.

И докато десетки професии се променят под натиска на изкуствения интелект, автоматизацията и дигитализацията, асансьорният техник става все по-ценен. Причината е проста - технологиите могат да помогнат за диагностиката, но когато машината е в шахтата, някой трябва физически да отиде на място, да открие повредата и да я отстрани.

Пазарът вече показва недостига. Само в последните месеци се появяват актуални обяви за асансьорни техници в София и Бургас, като работодатели са готови да вземат и хора с малък или без опит и да ги обучават. В една от актуалните обяви в Бургас например се предлага нетна заплата от около 800 евро още при позиция, подходяща за кандидати с малък или без опит.

В София търсенето е много сериозно. Асансьорният лидер, международната компания OTIS, например, търси както техници за ново оборудване, така и специалисти за поддръжка и ремонт на асансьори и ескалатори. За опитните кандидати се изискват най-малко две години стаж и трета степен на правоспособност, а работодателят предлага допълнително заплащане за извънредни часове и дежурства, служебен автомобил, обучения и бонуси.

Заплатата стига 3000 евро

Точно тук професията става особено интересна. Недостигът на кадри автоматично вдига заплатите. При опитните техници, допълнителните дежурства могат да донесат много високи доходи.

В актуални обяви за асансьорни техници се срещат предложения от около 1125 до 1640 евро месечно, а в отделни предложения за квалифицирани специалисти се посочват над 2000 евро чисто.

А сумата от 3000 евро, която вече се среща сред българските асансьорни техници, в чужбина отдавна е реалност. Още предишни данни от бранша посочват възнаграждения от около 3000 евро месечно за асансьорни техници зад граница.

България отново търси старите майстори

Проблемът не е само в броя на свободните работни места. България има и демографски проблем в самия бранш.

Години наред специализираното обучение е било ограничено, а голяма част от хората, които работят в сектора, постепенно се пенсионират. Така се получава парадоксът: страната има огромен брой асансьори, но все по-трудно намира хора, които да ги поддържат.

Търсенето не идва само от жилищните блокове. Асансьори има в хотели, болници, административни сгради, търговски центрове, производствени предприятия, метро станции и обществени сгради. Освен тях има ескалатори, траволатори, подемници и платформи.

А това е техника, която не може да бъде оставена без професионална поддръжка.

Държавата обнови професията

Най-показателният знак за нуждата от кадри е, че през 2026 г. държавата обновява професионалната подготовка.

Професията вече е официално обособена като „Асансьорна техника и съоръжения“ с код 071306 в професионалното направление „Електротехника и енергетика“. Държавният образователен стандарт предвижда втора и трета степен на професионална квалификация.

Министерството на образованието и науката през 2026 г. разработва и нови типови учебни планове за професията.

Това не е просто административна промяна. Тя показва какво се случва на пазара на труда – старата професия вече трябва да подготвя специалисти за ново поколение машини.

Пет години учене за професията на бъдещето

За учениците професията вече има съвсем реална образователна пътека.

В София професията се предлага в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. В Пловдив обучение има в Професионалната гимназия по битова техника. В Бургас направление се развива в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“.

Професията навлиза и в други региони. В Петрич ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ започва обучение по „Асансьорна техника и съоръжения“, като местен бизнес е заявил готовност да бъде партньор в дуалното обучение и да осигурява реални места за практика и работа. В документите на МОН е посочено, че фирмата партньор ще осигурява наставници и възможност учениците да сключват трудови договори по време на обучението.

За учениците, които започват след основно образование, програмата за трета степен е петгодишна. Учебният план включва техническа подготовка в областта на електротехниката, механиката и автоматиката.

За възрастни също съществуват възможности за професионално обучение и придобиване на правоспособност, включително специализирани курсове за монтаж, поддръжка и ремонт на асансьори.

Електротехник, механик и автоматчик в едно

Това вече не е професията на стария „майстор на асансьори“.

Съвременният специалист трябва да разбира едновременно от механика, електротехника, електроника и автоматика. Той работи с електрически компоненти, механични системи, контролери, датчици, системи за управление и защитни устройства.

Трябва да може да чете техническа документация, да диагностицира повреди, да извършва профилактика, да настройва системи и да спазва изключително строги правила за безопасност.

При по-висока квалификация специалистът може не само да извършва монтаж, поддръжка и ремонт, но и да организира и контролира тези дейности. Държавният стандарт включва не само асансьори, а и ескалатори, подемници, платформи и други стационарни подемно-транспортни съоръжения.

Това превръща професията в своеобразна комбинация от електромеханик, автоматчик и сервизен специалист.

Един блок означава постоянна работа

Има още една причина професията да е толкова устойчива.

Асансьорът не се купува веднъж и след това се забравя. Той трябва постоянно да бъде поддържан, проверяван и ремонтиран. За всеки жилищен блок с асансьор това означава постоянна необходимост от специализирана сервизна дейност.

Когато към жилищните сгради добавим хотели, болници, бизнес центрове, молове, метро, летища и промишлени предприятия, пазарът става огромен.

А съоръженията остаряват. Част от жилищните асансьори в България са на десетилетия и изискват не просто текущ ремонт, а модернизация, подмяна на компоненти и постепенно обновяване.

Това означава години работа напред.

Асансьорният техник няма да бъде заменен от AI

И тук е най-силният аргумент професията да бъде наречена „на бъдещето“. Изкуственият интелект може да анализира данните от сензори. Софтуерът може да предупреди, че даден компонент започва да дефектира. Дистанционната диагностика може да съкрати времето за реакция.

Но когато техникът трябва да влезе в машинното помещение, да работи в шахтата, да провери механичен възел или да смени повреден компонент, човекът остава незаменим.

Технологията не убива професията. Тя я прави по-сложна и по-ценна.

Новият асансьорен техник трябва да разбира не само от ключ и отвертка, а и от електроника, контролери, автоматика и дигитална диагностика.