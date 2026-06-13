Техник загина след падане в асансьорна шахта
Техник е загинал след падане в асансьорна шахта. Инцидентът е станал в столичния квартал "Овча купел", съобщава TV7. 40-годишният мъж е панал от седм...
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Техник е загинал след падане в асансьорна шахта. Инцидентът е станал в столичния квартал "Овча купел", съобщава TV7. 40-годишният мъж е панал от седм...