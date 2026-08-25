Край! Окончателно решение за първия учебен ден

Няма как 14 септември да се обсъжда, посочи министърът на образованието

Новата учебна година ще започне на 15 септември и така е по закон. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

„Всякакви варианти в бъдеще време могат да бъдат обсъждани, но в момента това е законово изискване и учебната година ще бъде открита на 15 септември“, каза Вълчев.

„Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни за началото на новата учебна година министърът на образованието.

В отговор на въпрос кога се очаква да бъде публикуван графикът за учебното време за новата учебна година, образователният министър отговори, че през тази седмица би трябвало да излезе.

Започването на новата учебна година на 15 септември е записано в Закона за предучилищното и училищното образование.

Синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично не приема учебната година да започне на 14 септември, както е предложила директорска организация, съобщиха вчера от синдиката с председател д-р Юлиян Петров.