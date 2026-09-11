Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Следете всички новини, анализи и коментари за 15 Септември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
По случай първия учебен ден - 15-ти септември и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилакт...
Министърът на образованието се произнесе
Омбудсманът Велислава Делчева излезе с предложение
Община Белоградчик подари на първокласниците и децата от подготвителните групи книжки с български народни приказки
От 15 септември до 15 октомври 2025 г. инспекторите ще проверяват всички обекти
От ноември без телефони в класните стаи
Това е ден, който ни зарежда с вяра, оптимизъм и надежда за бъдещето
Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца, пожела лидерът на ДПС-Ново начало
Без телефони в клас, нови матури
3000 училите от началните класове ще преподават "религия"
Все повече ученици избират да подкрепят благотворителни инициативи
Истината е, че в момента да знаеш два чужди езика те прави безработен, нужни са умения и професия
Температурите в понеделник ще се понижат още и ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса
Ако искаме нашите деца да са успешни в живота, трябва да могат да се решават практически задачи, каза той
Какво е положението у нас и по света
По случай Първия учебен ден 15-ти септември и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилактич...
Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа
Започва трескава подготовка
Над 700 000 ученици ще влязат в клас на 16 септември