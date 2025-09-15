В Община Белоградчик откриха новата учебна година

Тържествено бе поставено началото на новата учебна година в трите училища на територията на Община Белоградчик. В НУ „Васил Левски”, СУ „Христо Ботев” и ОУ „Васил Априлов” в с. Рабиша през учебната 2025/2026 г. ще се обучават около 500 ученици. Първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на началното училище тази година са 40.

По традиция тържествата навсякъде започнаха с издигане на националния флаг. Гости бяха Ангел Георгиев – председател на Общински съвет, Златан Златанов – представител на Община Белоградчик, Илияна Веселинова – директор на дирекция „Социално подпомагане”, Наталия Милкова – председател на Обществения съвет към НУ „Васил Левски”. Бяха получени и поздравителни адреси от Веселка Асенова – началник на РУО – Видин и Любен Иванов – народен представител в 51-о Народно събрание.

В НУ „Васил Левски” нетърпението на най-малките бе най-осезаемо. Илианка Панайотова – директор на училището се обърна към всички деца и им пожела да са здрави, послушни и да станат добри ученици. Тя напомни, че учебната година започва с изградена STEM среда в училището и напълно реновирани две класни стаи на първи клас, както и ново технологично оборудване за компютърния кабинет. Към своите колеги тя се обърна с думите: „Бъдете здрави, търпеливи и успешни! Да бъдеш учител е призвание. В този технологичен век, да носиш

добродетели, да образоваш, да възпитаваш добри хора е гордост и чест.”

Г-н Георгиев поднесе поздрав по случай началото на учебната година, като наблегна, че началното училище е първата и най-важна стъпка в голямото пътешествие на децата към света на науката и ценностите. Той пожела на учениците да бъдат смели, да задават въпроси и никога да не спират да мечтаят.

Община Белоградчик подари на първокласниците и децата от подготвителните групи книжки с български народни приказки.



Началото на учебната година в СУ „Христо Ботев” бе малко по-различна, защото тази година училището отбелязва 60 години от построяването на сградата. Бе отслужен водосвет от Негово Високоблагоговейство отец Рафаил – архиерейски наместник на белоградчишка духовна околия. В своята реч той благослови новата учебна година и честити годишнината на училището, като наблегна, че след църквата училището е може би най-важният храм, в който хората трябва да отидат, за да получат даровете, които дава учението.

Здравка Бойкова – директор на СУ „Христо Ботев” се обърна към всички събрали се с думите: „Скъпи деца, пред вас започва нов етап – повече предизвикателства, но и нови приятелства и възможности. Пожелаваме ви смелост, любознателност и устрем, за да превърнете тези години в незабравимо и полезно пътешествие!”

В своята реч г-н Георгиев призова учениците да използват времето си в училище, за да натрупат знания, да развият талантите си и да открият своя път напред.

Празничният ден бе отбелязан и в Основно училище „Васил Априлов”, с. Рабиша и в Детска градина „Иглика” – Белоградчик, където тържествено се откри новата учебна година.

На добър час на всички ученици, учители и родители!

