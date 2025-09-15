15 септември! 57 000 първолаци, големи промени в училище

Днес, на 15 септември, в над 2300 училища в България тържествено ще бъде даден старт на новата учебна 2025/2026 година. Първият звънец ще удари за над 716 000 ученици, като около 57 000 от тях прекрачват прага на училището за първи път. Началото на учебната година ще бъде отбелязано с празници, песни, балони и цветя в цялата страна, а 95 500 учители и педагогически специалисти поемат отново своята отговорна мисия – да водят младото поколение към знания и умения.

Образователният министър ще открие годината в столицата и в село Лозен

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства днес на откриването на учебната година в две учебни заведения – 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов" в кв. "Изток" и 200-о ОУ "Отец Паисий" в с. Лозен. По-късно той ще се включи в работна среща в СУ "Найден Геров" в пловдивския квартал "Столипиново", където ще разговаря с екипите, работещи по Механизма за обхват на децата, които помагат всяко дете да бъде записано и да посещава училище.

Все още текат записвания на първокласници

Въпреки че училищата вече отвориха врати, записването на първокласници продължава. По думите на министър Вълчев, "очакваме около 57 000 първокласници, но точната бройка ще стане ясна по-късно, тъй като има деца, които все още не са записани". Това е по-нисък брой спрямо предходни години, но тенденцията отразява демографската криза, с която страната се сблъсква.

Рекорден брой ремонти и модернизация на училищата

Лятото на 2025 година бе белязано от активна строителна дейност в образователната инфраструктура. Над 1500 училища и детски градини преминаха през различни ремонтни дейности. В 50 училища се извършват цялостни обновявания по Плана за възстановяване и устойчивост, а се строят и нови сгради, за да се премине към едносменен режим на обучение – ключов приоритет на МОН.

Около 250 ремонта няма да са завършени до 15 септември, като 22 училища започват учебната година в алтернативни сгради. Въпреки това, от МОН уверяват, че е осигурена подходяща среда за старта на учебния процес.

Без телефони в училище

С началото на учебната 2025/2026 година влиза в сила и по-строга регулация относно използването на мобилни телефони по време на учебни часове. По указания на Министерството на образованието и науката, учениците вече няма да имат право да използват мобилни устройства в час, освен ако не са изрично разрешени от преподавателя за конкретна учебна дейност.

Министър Красимир Вълчев подчерта, че мярката цели да повиши концентрацията на учениците, да ограничи разсейването и да създаде по-добра учебна среда. Всяко училище ще има право да определи конкретен ред за съхранение на устройствата – например в шкафчета или специални кутии в началото на часа.

Мярката е подкрепена и от много родители и учители, като част от усилията за създаване на по-дисциплинирана и фокусирана образователна атмосфера. Изключения се допускат за ученици със специални образователни потребности или медицински нужди.

Нови изпити с практически задачи и интегрирано знание

Годината започва и с важни промени във формáта на Националното външно оценяване (НВО) за 7. и 10. клас. В изпитите по математика ще бъдат включени шест задачи с елементи от природните науки – физика, химия, биология, география. Целта е учениците да използват знанията си за решаване на реални проблеми, вместо да наизустяват теоретичен материал.

За улеснение, времето за работа ще бъде удължено – до 180 минути за седмокласниците и до 120 минути за десетокласниците. Според министър Вълчев задачите са "практически и логични, не изискват дефиниции, а разбиране", и целят повишаване на мотивацията и по-добри образователни резултати.

Стъпка към по-късно начало на учебния ден

Една от обсъжданите реформи е свързана с началния час на учебния ден. Според проучвания, по-късното начало повишава мотивацията на учениците. Пречка остава двусменният режим – към момента 226 училища работят на две смени, като се работи интензивно по тяхното намаляване до 180.

Най-голямо предизвикателство остава София, където над 80 училища са все още на две смени. Министерството залага на строителство и разширяване на базата, за да осигури условия за по-гъвкаво начало на учебния ден.

Електронни здравни карти – край на хартиените документи

С началото на новата учебна година беше въведена и иновация в здравната система – електронна здравно-профилактична карта. Родителите вече няма нужда да носят хартиени документи в училищата, ако детето е преминало профилактичен преглед след 1 януари 2025 г.

В момента 1801 училищни здравни кабинета са на разположение в страната – с 31 повече от миналата година. В детските градини броят им достига 1629.

Ясни ваканции, повече време за почивка

Министерството на образованието утвърди и графика за учебното време, с по-добре разпределени ваканции. Учениците ще почиват:

от 31 октомври до 3 ноември (есенна ваканция),

от 24 декември до 4 януари (Коледа),

от 4 до 13 април за I-XI клас и от 8 април за XII клас (пролетна),

и между 31 януари и 2 февруари (междусрочна).

Ще има и четири почивни дни по случай 3 март – от 28 февруари до 3 март. По традиция, дните на матурите и националните изпити също ще са неучебни.

Български училища в чужбина също започнаха

Още на 1 септември новата учебна година стартира и в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента. Там над 20 000 български деца учат родния език, история и култура, поддържайки връзката с България, независимо от разстоянието.

