Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

Първият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Това заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! - пожела Пеевски. И допълни: "Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще!"

