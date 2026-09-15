Вицепремиер направи невъзможното, за да е на 15 септември с дъщеря си (СНИМКА)

Вицепремиер направи невъзможното, за да е на 15 септември с дъщеря си.

9000 км, два полета, 15 часа транзит, за да пристигна навреме за първия учебен ден на моето съкровище, написа вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев във фейсбук. Той пусна и много лична снимка със своята дъщеря. Пулев бе на работно посещение в Джакарта, но стигна навреме, за да види с очите си как момиченцето му прекрачва училищния праг.

Попътен вятър на всички ученици. Вие сте бъдещето на България, написа още вицепремиерът Александър Пулев.