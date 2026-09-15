Затъмнението на века. Нещо невиждано се случва в небето

Треската за най-дългото слънчево затъмнение, наречено "затъмнението на века", вече тече с пълна сила, независимо че природното явление ще се случи чак след година. На 2 август 2027 г. светът ще погледне към небето. И за няколко минути денят ще изчезне.

Луната ще застане точно между Земята и Слънцето, сянката й ще препусне през три континента, а в ивица от Южна Европа, Северна Африка и Близкия изток дневната светлина ще бъде заменена от необикновен мрак. В най-благоприятната точка пълната фаза ще продължи повече от шест минути – вечност по астрономическите мерки.

Затова затъмнението вече е наричано „затъмнението на века“. На 2 август 2027 г. ще бъде най-дългото пълно слънчево затъмнение, което може да се наблюдава от сушата за периода до 2114 г. NASA изчислява максимална продължителност около 6 минути и 23 секунди.

И това не е просто още едно красиво небесно явление. Това ще бъде момент, за който туристи, фотографи, астрономи и любители на небето вече планират пътуванията си.

Луната ще изгаси Слънцето

Пълното слънчево затъмнение е едно от най-впечатляващите съвпадения в природата. Луната е приблизително 400 пъти по-малка от Слънцето, но е и приблизително 400 пъти по-близо до Земята. Затова от нашата планета двете небесни тела изглеждат почти еднакви по размер.

На 2 август 2027 г. геометрията ще бъде особено благоприятна. Луната ще покрие напълно яркия диск на Слънцето и само короната – неговата изключително гореща външна атмосфера – ще остане видима.

Именно това е голямата разлика между частичното и пълното затъмнение. При 99% покритие Слънцето все още доминира небето. Едва когато последният ярък ръб изчезне, започва истинската магия – небето потъмнява рязко, хоризонтът може да остане озарен от странен пръстен от светлина, а около черния лунен диск се появява сребристата корона.

NASA подчертава, че именно по време на пълната фаза учените могат да изучават слънчевата корона по начин, който е практически невъзможен при нормални условия.

От Испания до Арабския полуостров

Сянката на Луната ще започне своя път над Атлантика и ще премине през южните части на Испания и Гибралтар, преди да се отправи през Северна Африка.

Ивицата на пълното затъмнение ще пресече Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет, след което ще продължи през Саудитска Арабия, Йемен и Сомалия. В останалите части на Европа, Африка и голяма част от Близкия изток ще се вижда само частично затъмнение.

Тъкмо тесният коридор на пълната сянка прави събитието толкова специално. Човек може да бъде само на няколко десетки километра от него и да види впечатляващо частично затъмнение, но да пропусне истинското превръщане на деня в нощ.

Луксор – египетската сцена на небесния спектакъл

Най-голямата туристическа звезда на затъмнението вече е избрана – древният Луксор.

На 2 август 2027 г. пълната фаза там ще започне около 13:02 часа местно време и ще продължи приблизително 6 минути и 22 секунди. Максимумът ще бъде около 13:05 часа. Целият процес – от първото закриване на Слънцето до последното му освобождаване – ще продължи около 2 часа и 46 минути.

А над Луксор Слънцето ще бъде почти отвесно – на около 82 градуса над хоризонта. Това създава един от най-фантастичните, но и най-трудните за фотографиране сценарии.

Пред очите на зрителите ще бъдат Нил, древните храмове на Тива, Карнак, Луксорският храм и огромното историческо наследство на мястото, а високо над тях небето ще потъмнее в средата на деня.

Само че тази картина има и своята цена.

Шест минути тъмнина, но 40 градуса жега

Август в Южен Египет не е за хора, които се страхуват от горещината. Температурите в Луксор обичайно са изключително високи, а в деня на затъмнението Слънцето ще стои почти над главите на наблюдателите.

За фотографите това означава истинско изпитание. Камерите и телефоните ще трябва да работят при сериозно нагряване, а високото положение на Слънцето ще затрудни композициите, в които едновременно трябва да се уловят небесното явление и древните паметници.

Има и още един проблем – хората.

Луксор вероятно ще бъде една от най-желаните точки на планетата на 2 август 2027 г. Хотели, круизни кораби по Нил, места около храмовете и организирани наблюдателни площадки се очаква да бъдат резервирани много преди датата.

Така се ражда парадоксът на „затъмнението на века“ – най-дългата възможна тъмнина невинаги означава най-доброто място за наблюдение.

Не е нужно да гониш последната секунда

Астрономите и опитните ловци на затъмнения знаят едно важно правило: по-добре четири минути пълно затъмнение при ясно небе, отколкото шест минути под облаци или сред тълпа, в която не можеш да вдигнеш глава.

Южна Испания например предлага съвсем различна атмосфера. В района на Кадис, Малага и Тарифа Слънцето ще бъде много по-ниско над хоризонта. Пълната фаза ще е по-кратка, но пейзажът може да се превърне в част от спектакъла – море, градски силуети, крепости и средиземноморско небе.

В Испания конкретната продължителност зависи силно от мястото. В района на Кадис тя е около три минути, докато към Гибралтар вече се доближава до четири минути и половина.

Това е един от големите уроци на затъмнението – центърът на ивицата не винаги е най-красивото място за преживяване на събитието.

Мароко – затъмнение над сините градове

Мароко може да се окаже един от големите победители на небесния спектакъл.

Танжер и Тетуан попадат в ивицата на пълното затъмнение, а около четири минути и половина до пет минути пълна фаза са напълно възможни в подходящи точки. В същото време страната предлага планини, медини, Атлантическия океан и характерната архитектура, които могат да превърнат астрономическото събитие в необикновена туристическа картина.

Тук е и Шефшауен – прочутият „Син град“, сгушен в Рифа. Макар конкретното място да трябва да бъде проверено внимателно спрямо централната линия на затъмнението, самото Мароко предлага множество възможности да се комбинира небесното зрелище с пътуване из една от най-живописните части на Северна Африка.

Пустинята също ще потъмнее

След Мароко сянката ще продължи през Алжир, Тунис и Либия.

Крайбрежните райони дават възможност затъмнението да бъде наблюдавано при по-ниско Слънце, докато вътрешността на Северна Африка предлага съвсем различен декор – пустиня, оазиси и древни пейзажи.

Тозьор в Тунис е сред интересните точки за любителите на необичайните кадри. В района е и Сиди Бухлел – каньон, превърнал се в култово място за почитателите на киното, тъй като е използван при снимките на сцени от „Междузвездни войни“.

Така на 2 август 2027 г. човек може буквално да избира между море, средиземноморски град, пустиня, древен храм или арабска крепост като фон на едно и също небесно събитие.

Египет има още козове

Луксор няма да бъде единственото място в Египет, което заслужава внимание.

Районът около Сохаг е особено интересен от астрономическа гледна точка, тъй като именно близо до него се намира зоната с най-голямата продължителност на пълната фаза. Според актуалните изчисления тя достига около 6 минути и 23 секунди.

За туристите обаче други египетски места също могат да се окажат по-привлекателни. Едфу и Есна предлагат древни храмове и вероятно по-малко натоварване от Луксор, докато оазисът Сива дава възможност за напълно различно преживяване – затъмнение сред пустинния пейзаж.

Изборът всъщност е между рекорда и преживяването.

Защо точно това затъмнение е толкова дълго?

Продължителността на пълното слънчево затъмнение зависи от сложна геометрия – разстоянието между Земята и Луната, положението на Луната спрямо Слънцето и Земята и мястото, от което наблюдаваме явлението.

Когато Луната изглежда по-голяма на небето, тя може да покрие Слънцето за по-дълго време.

На 2 август 2027 г. комбинацията е особено благоприятна. NASA посочва максимална продължителност около 6 минути и 23 секунди.

И тук се крие още една причина събитието да е историческо. След него ще има други пълни слънчеви затъмнения, разбира се, но нито едно пълно затъмнение, видимо от сушата, няма да надмине тази продължителност чак до 2114 г.

Последното беше през 2026-а, но съвсем различно

Само година преди „затъмнението на века“ светът вече ще е получил друг голям небесен спектакъл.

На 12 август 2026 г. пълно слънчево затъмнение премина през Гренландия, Исландия, северна Русия, Атлантическия океан, Испания и малка част от Португалия. Максималната продължителност на пълната фаза беше около 2 минути и 18 секунди – значително по-кратко от предстоящото през 2027 г.

Така 2026-а и 2027-а се превръщат в своеобразна двойка години за любителите на затъмненията. Първо сянката на Луната прекоси северните ширини на планетата, а година по-късно тя ще се спусне далеч на юг – през Средиземноморието, Сахара и Арабския полуостров.

Най-важният съвет: не гледайте през телефона

В цялата еуфория около пътуванията, камерите и рекордните шест минути има едно правило, което не бива да се забравя.

Докато Слънцето не е напълно закрито, гледането към него без подходяща защита може сериозно да увреди очите. Обикновените слънчеви очила не са достатъчни. NASA препоръчва сертифицирани очила за наблюдение на затъмнения или подходящи слънчеви филтри за оптична техника. При фотоапарати, телескопи и бинокли филтърът трябва да е предназначен специално за наблюдение на Слънцето и да бъде поставен пред оптиката.

И има още един съвет, който звучи почти като философия.

Когато настъпи пълната фаза, не прекарвайте шестте минути в търсене на правилния режим на камерата.

Вдигнете глава.

Защото през онези няколко минути над Земята ще се случи нещо, което човечеството е наблюдавало от хилядолетия, но никога не успява да свикне с него – Слънцето ще изчезне посред бял ден, денят ще се превърне в нощ, звездите ще се появят над главите ни, а около черния диск на Луната ще блесне короната на нашата звезда.

И когато светлината се върне, следата ще остане.

Следващият шанс за толкова дълга пълна тъмнина над сушата ще принадлежи на друго поколение – чак през 2114