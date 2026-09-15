Уелсецът Матю Рис влезе в историята на "Еми" с двойна победа за една вечер

78-ата церемония по връчването на наградите "Еми" мина под знака на два големи триумфа: сериала "Заливът на вдовицата" и лично актьора Матю Рис. Събитието се проведе в Peacock Theater в Лос Анджелис, а водеща на вечерта бе Маришка Харгитай. Уелският актьор влезе в историята на наградите "Еми", като стана първият човек, спечелил две награди за главна роля в една вечер. Признанието дойде за две съвсем различни негови изяви, свръхестествената комедия "Заливът на вдовицата" и мрачния психологически трилър "Звярът в мен".

Първи по рода си успех

Преди него няколко звезди са получавали двойна номинация в една година, сред тях Алан Алда, Сали Фийлд, Джон Гудман, Елизабет Мос и Тед Дансън, никой от тях обаче не бе успявал да прибере и двете статуетки едновременно. Приемайки втората си награда за вечерта, Рис отправи посвещение към родината си.

"За великия и добър народ на Уелс, който ми е дал толкова, колкото всеки друг", каза той на сцената.

"Ние сме малка, но могъща нация. Това е невероятно." Завърши краткото си слово на родния уелски език.

Ролята, която го изненада най-много

В "Звярът в мен" Рис партнира на Клеър Дейнс, изпълняваща скърбяща писателка, обсебена от загадъчен нов съсед, заподозрян в убийство. Именно тази награда според него дойде като "истински шок". Обръщайки се директно към партньорката си на сцената, той каза:

"Благодаря ти, че ми позволи да се включа в мистериозната машина и да извадя звяра от мен. Ти си стряскащ партньор в сцените, но съм благодарен за всичко това."

Сериалът също влезе в рекордите

"Заливът на вдовицата" на Apple TV, действието на който се развива на изолиран остров, обитаван от духове край бреговете на Нова Англия, събра общо 14 награди. С това числото задмина предишния рекорд за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния на Сет Роугън "Студиото", също продукция на Apple. Кейт О'Флин и Стивън Рут също печелиха актьорски награди за ролите си в хитовата поредица.