След краха в Лондон: Огромна радост за Меган
Херцогинята има сериозен повод за празнуване
Следете всички новини, анализи и коментари за Еми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Херцогинята има сериозен повод за празнуване
Наградите ще бъдат раздадени на 14 септември в Лос Анджелис
Сериалът остава един от най-гледаните и обичани в историята на американската телевизия
След две награди "Оскар", Джоди Фостър спечели първата си награда "Еми"
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 15 септември
Ето ги големите победители
Сценаристи протестират
"Хаос" е основана през 1997-а
Тазгодишната 73-а церемония преминаха без публика
Заради интервюто с Опра Уинфри
Мелиса Маккарти ще играе злодейка Хела
Церемонията ще се излъчи на живо на 19 септември
Заради пандемията церемонията се проведе по домовете на звездите
Церемонията по раздаването на призовете е на 20 септември
Пандемията осуети още една звездна церемония
Наградите ще се раздадат на 20 септември
"Нокаут или всичко, което тя написа" се изправя срещу продукции на Нетфликс и HBO
Победителите се включиха от домашните си дивани
Джими Кимъл отново ще е водещ
Британският „McMafia“ стана най-добра драма