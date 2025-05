Отиде си обичана актриса, носителка на награди "Еми“

Напусна ни култова актриса.

Лорета Суит, носителка на две награди „Еми“ за ролята си в култовия комедиен сериал „Военнополева болница“, почина в петък на 87-годишна възраст, съобщи нейният представител, предава BBC.

Актрисата е издъхнала в дома си в Ню Йорк, потвърди публицистът ѝ Харлан Бол пред BBC. По предварителни данни причината за смъртта е естествена, като се очаква окончателното заключение да бъде дадено от съдебния лекар.

В „Военнополева болница“ Суит влиза в ролята на армейската медицинска сестра майор Маргарет „Горещи устни“ Хулихан. Сериалът, който проследява живота в мобилна военнополева хирургическа болница по време на Корейската война, се излъчва в продължение на 11 сезона – от 1972 до 1983 г.

Суит е номинирана за редица престижни отличия и се появява в почти всеки епизод на поредицата, включително и във финала, който събира рекордните 106 милиона зрители в САЩ.

Сериалът остава един от най-гледаните и обичани в историята на американската телевизия. Финалният му епизод е най-гледаното телевизионно предаване в САЩ за всички времена, когато се излъчва през 1983 г.

В образа на „Горещи устни“, Суит създава запомнящ се портрет на строга, но ранима медицинска сестра, получила прозвището си заради връзката си с майор Франк Бърнс, изигран от Лари Линвил.

Шоуто използва хумора, за да разглежда сериозни теми като расизъм, сексизъм и посттравматичния стрес сред военните, по време, когато САЩ се изтеглят от Виетнам и обществото все още преработва последиците от конфликта.

Сериалът е базиран на романа от 1968 г. MASH: A Novel About Three Army Doctors, написан от бивш армейски хирург.

Лорета Суит е родена като Лорета Швед в щата Ню Джърси и е завършила Американската академия за драматични изкуства в Ню Йорк.

Освен в „Военнополева болница“, тя участва в множество други телевизионни и игрални предавания, както и филми през своята дългогодишна кариера. Изявява се и на сцената на Бродуей в постановки като "Същото време", следващата година, "Майм и Шърли Валънтайн" – роля, за която печели престижната театрална награда „Сара Сидънс“ в Чикаго.

В телевизионната си кариера Суит участва в предавания като "Шоуто на Мъпетите", "Мисията: невъзможна" и "Тя написа убийство".

В допълнение към двете си награди „Еми“, тя е била номинирана и четири пъти за „Златен глобус“.

„За мен актьорството не е прикриване, а разкриване. Ние ти даваме позволение да чувстваш“, споделя тя в интервю за списание Star през 2010 г. „Това е най-важното нещо в света, защото щом престанеш да чувстваш – значи си мъртъв.“

В разговор с автор, посветен на героинята ѝ в „Военнополева болница“, Суит казва: „Около втората или третата година реших да я изиграя като истински човек, по интелигентен начин, дори това да означаваше да жертвам някои шеги. ... Тя беше персонаж в постоянна трансформация; никога не спираше да се развива.“

Освен актриса, Суит е била и художничка, както и активистка за правата на животните. Тя основава благотворителна организация, насочена към борбата с жестокостта към животните, се посочва в изявлението на нейния публицист г-н Бол.

Джейми Фар, неин колега от „Военнополева болница“, влязъл в ролята на ефрейтор Клингер, я нарича своя „осиновена сестра“.

„Още от първата ни среща – когато и двамата участвахме в еднодневна снимка за „Военнополева болница“ – се прегърнахме и това прерасна в приятелство за цял живот“, казва Фар в свое изявление. „Не мога да изразя колко много ще ни липсва.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com