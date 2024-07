Станаха ясни номинираните за награди "Еми 2024"

Едноименият сериал по романа на Джеймс Клавел "Шогун" е първенецът по номинации за телевизионните награди "Еми 2024". Той ще се бори за статуетка в 25 различни категории, включително за най-добра драма.

"The Bear" и "Only Murders in the Building" следват с 23 и 21 номинации.

В категорията най-добър драматичен сериал са съответно The Crown (Netflix), Fallout (Prime Video) и The Gilded Age (HBO).

Номинации за най-добър актьор в драматичен сериал печелят актьорите Идрис Елба (Hijack, Apple), Доналд Глоувър (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video), Уолтър Гогинс (Fallout, Prime Video), Гари Олдман (Slow Horses, Apple), Доминик Уест (The Crown) и др. От по-нежния пол това са актриси като Дженифър Анистън и Рийз Уидърспуун от "The Morning Show", Кери Куун и Анна Сауаи.

Що се отнася до комедийния жанр, с номинации са сериалите Abbott Elementary (ABC), The Bear (FX) , Only Murders in the Building (Hulu) и др.

Актьорите, които ще се борят за статуетка в тази категория са Куинта Брънсън (Abbott Elementary, ABC), Айо Едебири (The Bear, FX) и Селена Гомес (Only Murders in the Building, Hulu) за дамите, а при мъжете това са Мат Бери (What We Do in the Shadows, FX) на първо място, следван от Лари Дейвид (Curb Your Enthusiasm, HBO/Max) и Стийв Мартин (Only Murders in the Building, Hulu).

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 15 септември в Лос Анджелис.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com