Sofia Summer Fest влиза във финалната права: Адел, Бийтълс и още хитови събития през септември
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
Следете всички новини, анализи и коментари за Комедия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
Уди Харелсън и Матю Макконъхи играят себе си в сериал, вдъхновен от реално подозрение за общ баща
Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
Започнаха снимките на най-новия бг филм
Фестивал на Комедията обединява водещи артисти и публика от цялата страна в едно преживяване, посветено на живото изкуство и свободата на изразяване
Вечерта завърши с концерт на столичния Студентски ансамбъл „Зорница“
Стана актьор, влезе в украинска комедия
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 15 септември
Продукцията ще тръгне премиерно на 3 май
Изненада от звездата
Анди Кауфман ще получи посмъртно звезда
Звездата тича след внуците и има любими бюти процедури без игли
Къци Лафазанов, Васил Драганов и Павел Иванов ухажват актрисата във вихрена комедия
Комедията от малкия екран се пренася на сцената
Култовият готвач завладява „Фокс“ с комедия, заснета с една камера
Продължението зависи от желанието на Бил Мъри
Кара Делевин ще се снима в комедия. Това ще бъде първата й роля в този жанр, макар че името на филма все още е неизвестно, както и кога ще се появи по...
От анимационната 3D комедия "Angry Birds: Филмът" зрителите най-накрая ще разберат защо птиците са толкова ядосани. Лентата ни отвежда на остров, насе...
Драматичен театър - Благоевград представя една от най-забавните комедии на българския драматург Стефан Л. Костов – „Женско царство". Премиерните предс...
Новата щура комедия "Ваканция" е продължение на едноименния филм от 1983 година. Първата класическа комедия за семейство Грисуолд се появи на екран пр...