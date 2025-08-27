Изненада! Звезда от "Капките" става треньор по футбол

Актрисата Александра Лашкова става футболен треньор в спортната комедия "Топки", чиито снимки вече започнаха. На талантливата актриса и екс участничка в "Като две капки вода" партнират Иван Савов, Алекс Иванов, Мариан Вълев, Китодар Тодоров, Кръстю Кръстев, Снежина Петрова.

"Топки" е дебютният игрален кино филм на режисьора Любомир Печев, познат от телевизионни сериали като "Братя", реклами и музикални клипове. Продуценти са Станислав Дончев и Теодора Стоилова-Дончева, които стоят зад „Корпус за бързо реагиране”, „Дъвка за балончета, „Писма от Антарктида” и „Преди да забравя”.

Сценарият е на Невена Кертова („Стъклен дом“, „Под прикритие“ „Дъвка за балончета“) и Любомир Печев, а оператор е Калоян Божилов. Премиера се очаква през есента на 2026 г.

„Целта на нашия екип е да създаде един комерсиален филм в жанра комедия, която да е интересна и за родителите, и за подрастващите, за цялото семейство. Комедията е предпочитаният от нашата публика жанр. В добавка, футболната тематика, на каквато е и филмът „Топки“, също предполага голяма зрителска аудитория“, коментират от екипа.

По думите им режисьорът има сериозен опит в комуникацията с публиката, благодарение на сериалите и рекламите, върху които е работил в течение на години.

„Вярваме, че проектът „Топки“, върху който работим с много ентусиазъм и любов, има огромен потенциал да привлече много зрители. Първо, защото ще разсмее публиката от сърце. Второ, защото локациите, в които ще се снима, са много кинематографични, забавни и почти непознати за българското кино до момента. Ще предложим забавление, романтика и почит към един спорт, който вероятно има най-много почитатели в целия свят – футбола“.

„Млада жена тренира мъжки провинциален футболен отбор“ – ако някой беше казал това на 23-годишната многообещаваща звезда на женския футбол – Лора, тя никога не би повярвала. Но когато тежка контузия я разделя завинаги с професионалния футбол и гаджето ѝ я зарязва заради това, пред нея изниква единствената възможност – да тренира аматьорския отбор на Бов.

Героинята на Александра Лашкова се изправя срещу расисти, сексисти и закоравели балканци и естествено среща тяхната първосигнална съпротива. Това, което те не са очаквали обаче, е, че Лора „има топки“. Тя успява да спечели на своя страна техния дългогодишен треньор – Даскала, да ги впечатли, обедини и превърне в отбор.

Междувременно намира и истинската любов в лицето на местно момче, тръгнало по лош път, но впоследствие намерило спасение във футбола. След много перипетии и неочаквани обрати Лора успява да вкара отбора във "В" група и завинаги печели уважението и сърцата им.

Актрисата в главната роля в "Топки" - Александра Лашкова е завършила НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов. Още като студент дебютира в телевизията в историческия сериал на БНТ “Войната на буквите”. Скоро след това печели три награди от международни фестивали в Чили, Барселона и Лос Анджелис за “Най-добра актриса” за ролята си във филма “Л+Т”.

След дипломирането си прави своя професионален театрален дебют в представлението “Бик”, а пробива ѝ на големия екран идва през 2024, когато играе главна роля в италианската продукция “Tornando a Est”, главна роля в българския филм “Немигранти” и подържаща роля в американския екшън “Lucky Strike”.

Александра е гадже на актьора Даниел Върбанов, който изигра ролята на Баян във "Войната на буквите". На финала на "Капките" на Националния стадион "Васил Левски" пред 40 000 зрители Даниел предложи брак на любимата си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com