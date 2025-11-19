Култов любовен триъгълник оживява в кинохит

Изключително любопитен акцент във Фестивала на френския филм в дните на Киномания 2025 е „Когато те обичах“ (C’est si bon) на Диан Кюрис. Биографичната драма изследва последните години от бурния романс между френските кинозвезди Симон Синьоре и Ив Монтан. Сюжетът се фокусира върху перипетиите в техния брак, в който те се лутат между наранена вярност, публична известност и истинска любов. Аферата на Ив Монтан с Мерилин Монро влияе на отношенията им, а връзката им е изтъкана от предателства и страст. Като анализира противоречивите чувства на една от най-известните двойки в историята на френското кино, филмът поставя въпроси за обичта и обществените възприятия.

На Анджелина Джоли е поверена главната роля в „Мода“ (Couture) на Алис Винокур. Той съчетава лична драма с магията на парижкия стил и разказва за американска документалистка, чийто живот се преобръща след тежка диагноза. На фона на ателието на Chanel – място, което за първи път отваря вратите си за киното – се преплитат три женски съдби: режисьорка, манекенка и гримьорка, обединени от желанието да съхранят красотата и достойнството си в свят на светлини и сенки.

В програмата е и световният режисьор Ричард Линклейтър с „Новата вълна“ (Nouvelle Vague) – своеобразно любовно писмо към френското кино и култура. Продукцията ни пренася в Париж през 1959 г. по време на създаването на легендарния „До последен дъх“ (À bout de souffle) на Жан-Люк Годар, в сърцето на едно поколение, променило историята на седмото изкуство. С изключителна черно-бяла визия, точен избор на актьорски състав и хипнотична атмосфера, Линклейтър отдава почит към младостта, бунта и киното като начин на мислене.

Сред класическите заглавия е „Едит Пиаф: Животът в розово“ (La Vie en Rose, 2007) на Оливие Даан – емблематичната биографична драма за живота на Едит Пиаф, донесла „Оскар“ на Марион Котияр за най-добра женска роля. Филмът проследява живота на Пиаф от детството ѝ в бедност до световната ѝ слава, като акцентира върху трудностите, загубите и страстите, които са я оформили като артист. Музиката, изпълнена от самата Котияр, е водещ елемент, който засилва емоционалния ефект на сцените. Филмът съчетава визуална красота, психологическа дълбочина и музикална магия, показвайки сложността на една икона, чийто живот е белязан от страдание и величие. „Едит Пиаф: Животът в розово“ е и за 50-годишнината на Марион Котияр.

Публиката ще се наслади и на „13 дни, 13 нощи“ на Мартен Бурбулон – напрегнат политически трилър по действителни събития, посветен на евакуацията от Кабул през 2021 г., както и на „Да си тръгнеш някой ден“ на Амели Бонен – трогателна история за младa готвачка, която се връща в родното си градче и открива нов смисъл в любовта и семейството. С този филм бе открито последното издание на кинофестивала в Кан.

Сред поетичните ленти е и „Арко“ на Юго Биенвеню – завладяваща анимация, отличена в Анси, която отвежда зрителя в далечното бъдеще, където едно момче пътува през времето и среща свят, изгубил връзка с природата. Създаден с визуалната изтънченост на Миядзаки и Мьобиус, филмът е възхвала на въображението и детството. Селекцията се допълва от „Жан Валжан“ на Ерик Бенар – свежа адаптация на първите страници от „Клетниците“ на Виктор Юго, която ни връща към началото на една от най-емблематичните истории във френската литература. Прожекциите на Фестивала на френския филм продължават до 30 ноември в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. За първи път програмата включва специални анимационни късометражни програми за деца и възрастни с куратор Весела Данчева от Компот колектив, организирани в рамките на Black Sea Animation Workshop ’25 (25-29 ноември) в партньорство с Международния фестивал за анимационно кино в Анси. Фестивалът на френския филм се организира от посолството на Франция и Френския институт в България.

