Ники Кънчев онемя! Неочакван обрат в "Стани богат"

Водещият Ники Кънчев и зрителите на "Стани богат" останаха в шок след неочакван обрат в днешния епизод на тв играта.

Адвокатът Щерев, уверен и спокоен участник, стъписа всички, като се затрудни на въпрос за 1500 лева, едва втория по-труден в играта.

Юристът започна ударно, отговаряйки без колебание на първите лесни въпроси. Умението му да се ориентира бързо и логично създаде впечатление, че ще бъде сред играчите, които стигат далеч. Но всичко се промени, когато Кънчев прочете следния въпрос:

„Кой от прочутите български спортисти не е роден на територията на страната?"

Възможните отговори:

А) Григор Димитров

Б) Алберт Попов

В) Александър Везенков

Г) Димитър Бербатов

Щерев веднага елиминира двама от тях, знаеше, че Григор Димитров е роден в Хасково, а Димитър Бербатов – в Благоевград. Със самочувствие отбеляза и спортовете им: тенис и футбол.

Тук обаче увереността му рязко спадна. Изненадващо адвокатът призна пред Ники Кънчев, че не може да се сети абсолютно нищо за другите двама предложени Алберт Попов и Александър Везенков, нито за спортовете, които практикуват.

Признанието смути Кънчев, който често реагира с чувство за хумор, но този път остана видимо озадачен. Още повече, че и двамата спортисти са сред най-популярните български имена в последните години Попов в алпийските ски и Везенков в баскетбола.

Едно е сигурно: дори най-уверените играчи могат да бъдат изненадани от въпрос, който зрителите смятат за елементарен.

