Норвежкият писател Ю Несбьо идва за Киномания

Неизменна и дългоочаквана част от „Киномания“ е акцентът върху скандинавското кино. В унисон с традицията, 39-ото издание, което продължава от 13 до 30 ноември, отдава заслуженото внимание на една от най-силните кинематографии в света. Мотото на фестивала тази година е „Нежността е новият пънк“, вдъхновено от думите на режисьора Йоаким Триер. Освен неговия нов филм „Сантиментална стойност“ – норвежката кандидатура за „Оскар", програмата изненадва още с: „Последният викинг“ с Мадс Микелсен, американо-финландската копродукция „Лятна книга“ с Глен Клоуз по Туве Янсон, норвежките „Грозното сестриче“ и „Мечти“, метъл комедията „Още едно хеви пътешествие“, в която има и българско участие, както и специална прожекция на „Момичетата“ по повод 90 години от рождението на легендарната Биби Андершон. Предстои и представяне на нова книга на Мирела Василева за историята на киното на Севера. Мини-фестивалът в рамките на „Киномания“ се реализира в партньорство с дипломатическите представителства на Финландия, Швеция, Дания и Норвегия в България.

По покана на издателство „Емас“ специален гост на „Киномания“ ще бъде норвежкият писател Ю Несбьо, чиито книги са преведени на повече от 50 езика и са продали над 60 милиона екземпляра по света. Той ще се срещне с публиката след прожекцията на трилъра „Ловци на глави“ по едноименния му роман, която предстои на 15 ноември от 16 ч. в кино „Люмиер“. С нея ще бъде даден официален старт на „Седмицата на скандинавското кино“ в рамките на фестивала. След това, от 18:30 ч. Несбьо ще представи най-новата си книга „Кръвни връзки“ в Event Space 2020.

Фестивалът „Киномания“ разкрива още за програмата на своето 39-о издание – очакват ни четири впечатляващи нови продукции, обединени от завладяващи женски истории и главни героини, които привлякоха вниманието на най-важните световни кинофоруми. Първото ново заглавие е „След лова“ на Лука Гуаданино – откриващият филм на 63-ия кинофестивал в Ню Йорк. Майсторът зад номинирания за „Оскар“ „Призови ме с твоето име“ и глобалния хит „Претенденти“ затвърждава репутацията си на един от смелите и разнообразни автори на съвременното кино.

„След лова“ поставя в центъра си Алма Олсън (Джулия Робъртс, с „Оскар“ за „Ерин Брокович“) – университетска преподавателка по философия в Йейл, която се оказва на кръстопът в личния и професионалния си живот, когато нейната докторантка и протеже Маги (Айо Едебири, носителка на „Еми“ за „Мечката“) отправя обвинение за сексуално насилие срещу дългогодишен колега и близък приятел на Алма – Ханк (Андрю Гарфийлд, двукратно номиниран за „Оскар“). Филмът е психологически трилър за жена, която трябва да избере между лоялност и истина, между комфорта и съвестта. Участват още Клои Севини и Майкъл Стълбарг, а музиката е на знаменитите Трент Резнър и Атикъс Рос. „След лова” гледаме единствено на 24 ноември от 19:30 ч. в кино „Люмиер“.

Второто ново заглавие е „Умри, моя любов" на Лин Рамзи – носителка на „Награда за най-добър сценарий“ в Кан за „Никога не си бил действително тук“ с Хоакин Финикс. Шотландската режисьорка се завръща с уникалната си способност да превръща психологическата болка в кинематографично изкуство – в интензивна, брутална и красива история за жена, разкъсвана от любов и лудост.

Грейс (Дженифър Лорънс) се мести от Ню Йорк в изолираната провинция на Монтана заедно със съпруга си Джаксън (Робърт Патинсън). Тя е писателка с амбиции и се опитва да намери идентичността си в новата среда, докато се грижи за новороденото им бебе. Джаксън често и мистериозно отсъства, а домашните задължения са все по-задушаващи и ментално ѝ здраве започва да се влошава. Тя се преоткрива по начин, който е едновременно извисяващ и разрушителен. В актьорския състав са още Сиси Спейсек и Ник Нолти.

Списъкът от силни женски истории продължава със „Злосторница: Част 2" (Wicked: Part Two) – епичният завършек на историята на Елфаба и Глинда, който обещава да бъде едно от най-големите киносъбития на годината. След като първата част омагьоса зрителите и критиката в края на 2024 г., продължението се завръща спредпремиерна гала прожекция в рамките на „Киномания“ в зала 1 на НДК на 20 ноември от 19 ч. „Злосторница: Част 2“ проследява дълбоките последици от решенията и действията на Елфаба (Синтия Ериво) и Глинда (Ариана Гранде). Филмът ще бъде в кината от 21 ноември.

