Киноманията set-jetting носи милиарди на туризма
По петите на любимите филми
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По петите на любимите филми
Началото е на 14 ноември с „Цветовете на времето“
Валерия Бруни Тедески е звездата в италианския хит „Дузе“, с нея е и съпругата на Микеле Плачидо
Богата селекция от скандинавско кино ще зарадва познавачите
Фестивалът ще стартира с филм на Милко Лазаров
Той е угрижен баща в „Стадото“, третия филм на режисьора Милко Лазаров
Кои са сред тях
Какво се случи на събитието
Фестивал на френския филм представя премиери и вечни хитове
Може да ги гледате от 16 ноември до 3 декември
Франция открива маратона с "Жан дьо Бари: Фаворитката на краля"
Филмът, с който отиваме на Оскарите, получи поредна международна награда
Гледаме на Киномания “Семейство Фабелман”
Звездата от „Октопод“ режисира историческия епос, който е сред хитовете на Киномания
Моноспектакълът „Камбаната” е специалното събитие в Киномания
Най-новите им филми са сред върховите акценти в събитието на НДК
Катрин Деньов, Фани Ардан, Жулиет Бинош, Изабел Аджани и Марион Котийар блестят в световни хитове
Стартът е планиран за 18 ноември в НДК
"Ханът на империята" осъвременява суперпродукцията на легендарния режисьор Людмил Стайков отпреди 40 години
Стартът е на 8 април със "Страх" на Ивайло Христов