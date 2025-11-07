Отиде си много обичана британска актриса

Светът на киното се прощава с Полин Колинс – актрисата, която превърна ролята на Шърли Валънтайн в емблема на женската свобода и човешкото достойнство. Тя почина на 85 години в Лондон, след продължителна борба с болестта на Паркинсон. До последния си ден бе заобиколена от своето семейство, с което споделяше не само живота, но и сцената.

Живот, белязан от сцена и човечност

Полин Колинс остави след себе си десетки роли, но за милиони зрители по света тя завинаги ще остане Шърли Валънтайн – домакинята, която се осмели да избяга от сивото ежедневие и да потърси отново себе си. Филмът на Луис Гилбърт от 1989 г., създаден по пиесата на Уили Ръсел, ѝ донесе номинация за „Оскар“, награди „Златен глобус“ и БАФТА, както и всичките седем отличия, когато тя изигра ролята и на Бродуей.

Семейството на актрисата определи Колинс като „искряща, остроумна и щедра личност“, а съпругът ѝ Джон Алдертън я нарече „забележителна звезда“, която изваждала най-доброто от хората около себе си. „Видях магията й на сцената и в живота – тя беше артист, какъвто се ражда веднъж на поколение“, каза той.

От стриптийз клуба до голямата сцена

Родена през 1940 г. в крайбрежното градче Ексмут, Колинс израства близо до Ливърпул и започва кариерата си не като актриса, а като учителка. Първата й поява в киното е през 1966 г. във филма „Тайните на момичето от Вятърната мелница“, където играе танцьорка в лондонски стриптийз клуб. Тогава малцина предполагат, че тази млада жена ще се превърне в един от символите на британското кино.

Следват участия в „Доктор Кой“, „Град на радостта“ с Патрик Суейзи и множество театрални постановки, които утвърждават таланта й. През 2012 г. тя откровено сподели пред в. „Гардиън“, че е отказала дългосрочен договор за сериала „Доктор Кой“, защото не искала да бъде „затворена в една роля“ – решение, което й позволи да изгради богата и разнообразна кариера.

Любов, партньорство и последни роли

Полин Колинс среща бъдещия си съпруг Джон Алдертън на сцената, а през 1969 г. двамата се женят. Имат три деца – Николас, Кейт и Ричард – и остават заедно повече от пет десетилетия, както в живота, така и в изкуството. Заедно участват в популярната телевизионна поредица Upstairs, Downstairs, а впоследствие и в редица други продукции, включително Bleak House (2005), Dickensian (2015) и филма Квартет (2012), в който тя играе ролята на Сиси Робсън.

Колинс остава вярна на сцената до края. Нейното лице, топло и интелигентно, излъчваше онази особена британска класа, която съчетава сдържаност и хумор, сила и нежност.

Една усмивка, която ще остане

Когато през 1989 г. публиката по света аплодираше Шърли Валънтайн, малцина осъзнаваха, че Полин Колинс не просто играе роля – тя живее мечтата на милиони жени, които искат да бъдат чути, видени и обичани. Днес, три десетилетия по-късно, нейното име звучи с тиха, но непреходна светлина – като усмивката на Шърли, обърната към морето.

Полин Колинс си отиде, но остави след себе си свят, който стана малко по-топъл от нейната доброта.

