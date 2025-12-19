Спондж Боб си търси гащите от 26 декември в кината

Повече от две десетилетия Спондж Боб Квадратни гащи е сред най-разпознаваемите и обичани герои в света – истинска попкултурна икона, родена от въображението на морския биолог и аниматор Стивън Хилънбърг. Неговият оптимизъм, неподправена доброта и неизчерпаема енергия превърнаха Спондж Боб и целия Бикини Ботъм в

неизменна част от живота на поколения зрители

и днес, 25 години след дебюта си, вездесъщата жълта гъба продължава да вдъхновява, да разсмива и да обединява малки и големи.

А тази Коледа Спондж Боб се завръща в кината от 26 декември със „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи” – най-смелото му и диво приключение до момента толкова грандиозно, че ще ни е нужен по-голям екран! В него Спондж Боб решава да докаже смелостта си на г-н Рак и най-после да бъде „голям човек“, като тръгне по следите на страховития Летящ холандец – мистериозен призрачен пират. Това дава началото на незабравимо забавно пътешествие което ще отведе Спондж Боб до най-опасните дълбини на океана, където нито една гъба не е стъпвала досега.

Режисьор на „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи” е Дерек Драймън (Хотел Трансилвания 4: Трансформания), а сценарият е на Пам Брейди (Руби Гилман: Тийн кракен) и Мат Либърман (Свободен играч) по поредицата „Спондж Боб Квадратни гащи”, създадена от Стивън Хилънбърг. Продуценти са Лиса Стюарт, Пам Брейди и Арън Дем, а ролите в оригинал озвучават Том Кени, Кланси Браун, Марк Хамил, Джордж Лопес, Реджина Хол и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com