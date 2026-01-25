Гледаме световни хитове на юбилейния "София филм фест"

По традиция на „София филм фест“ ще гледаме световни хитове от няколко континента. На издание номер 30, което започва на 12 март, ще се завъртят номинирани и наградени творби от най-елитните форуми. Сред тях са номинираните за „Златна палма“ „Оруел: 2+2 = 5“ на Раул Пек и „Орлите на Кайро“ на Тарик Салех. Хаитянският режисьор Раул Пек има впечатляваща филмография, в която преобладават продукции с политическа тематика с фокус върху различни социално-исторически теми, засягащи борбата за независимост и равноправие на емблематични личности от различни раси и националности. Семейството му бяга от диктатурата в Хаити, Пек учи в Киншаса, Ню Йорк и Орлеан, преди да влезе в Хумболтовия университет в Берлин.

Най-новата му лента е посветена на творчеството на Джордж Оруел и най-вече на епохалния му роман „1984“, като се поставя специален акцент върху изводите за политическата реалност, все още печално актуални с възхода на авторитаризма в различни райони на света. Ето какво споделя авторът за Оруел, вдъхновил новия му филм: „Името му се е превърнало в емблематично прилагателно, „оруелски“, и обозначава авторитарни механизми и променящи се аспекти на съвременния ни свят: наблюдение, цензура, политическа корупция, фалшиви новини, класови борби, съблазните на властта, алгоритми, дронове, постоянни войни, разсейване като очевиден начин за подценяване и пренебрегване на репресиите в съвременността. Неговите литературни фрази и идеи присъстват навсякъде в нови версии или в оригиналните им форми: „Големият брат“, „полиция на мисълта“, „дупка в паметта“, „безличност“, „престъпление срещу мисълта“ и какво ли още не. Той е навсякъде около нас. И днес, във времена на несигурност, идва подходящият момент да противопоставим мит срещу реалност, в светлината на ясната, настояща опасност, в която 2+2 определено е = 5.“

В „Орлите на Кайро“ на Тарик Салех традицията е спазена – в една от главните роли е Фарес Фарес, жанрът отново е трилър, изпълнен с напрежение, разобличаващ особености на обществото, религията и властта в страната. В основата на сюжета са сложни отношения между политици и изключително популярни лица – актьор и колегите му, които са изнудвани да участват в антиправителствени заговори. Под заплахата да изгуби всичко ценно в живота си, най-обичаният актьор в страната е принуден да приеме предложение, което ще доведе до непредвидими последствия и обрати в действието.

