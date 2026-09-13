Ян Енглерт идва на София филм фест
Прочутият полски актьор ще получи Наградата на София, ще представи най-новия си филм „На кръстопът“ и ще изнесе Майсторски клас в София
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Прочутият полски актьор ще получи Наградата на София, ще представи най-новия си филм „На кръстопът“ и ще изнесе Майсторски клас в София
Изключителният кинаджия от 40 години е предан на седмото изкуство
Гледаме документални и игрални продукции в чест на 90 години от рождението на драматурга президент
Ще получи специална награда
Номинирани и наградени творби ще се завъртят на елитния форум през март
"Плът" е в състезанието за гран при на София филм фест, другите две БГ ленти са на Павел Веснаков и Магделена Илиева
В „Залог“ на режисьора Светослав Овчаров ще гледаме Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков
Представен с впечатляващ успех преди седмици в селекцията "Encounters“
Киното трябва да ви накара да забравите, че седите в зала, каза още той
43 родни и международни продукции с българско участие гледаме на София филм фест
„Солтбърн“ и „Всички сме непознати“ са сред най-очакваните заглавия в програмата
Актьорът ще представи двата най-нови филма, в които играе
Драмата „Клопка“ открива София филм фест на 13 март в НДК
Групата на Котарашки избухва на 13 март в НДК
На 30 януари тя ще отбележи своя 80-годишен юбилей
Гледаме хитове на Марко Белокио, Хирокадзу Корееда и Аличе Рорвахер от Кан ’23
През март по време на 28-ия СФФ
Какви филми ще има на 10-ото му издание
Познавачи аплодираха документалния филм „Салваторе: Обущарят на мечтите“
Те има особени заслуги за връзките между България и Острова