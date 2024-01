Мощен балкански саунд открива София филм фест

Култовата група „Kottarashky&The Rain Dogs“ ще свири за официалното откриване на 28-ия София филм фест в зала едно на НДК на 13 март. В програмата на форума е включена и премиерата на документалния филм на Цветан Драгнев „Балканска черна кутия“, който разказва удивителната история на Никола Груев-Котарашки, бивш архитект и обичан от няколко поколения музикант. Когато Чарли Жилет, легендарен музикален журналист от BBC, чува за първи път музиката на Котарашки, пише: „Песните му звучат като приказки, разказвани от хора, които имат цялото време на света. Време да съзерцават, да се радват, да създават и мечтаят, и да бъдат вдъхновявани от детайлите и жизнеността на маргиналното съществуване.“

Kottarashky е артистичният псевдоним на Никола Груев, роден на 4 септември 1979 година. Той е музикант и композитор, който обединява оригинални записи с електронна музика, хип хоп, джаз и други музикални жанрове. Определя стила си като „балкански психоделик“, но критиците го смятат за част от „балканската ритъм вълна“. През ноември 2009 година германският лейбъл Asphalt Tango Records издава дебютния албум на Kottarashky „Opa Hey“, който е изцяло дигитален. Той тръгва изключително успешно, получава силен отзив в западните медии, задържа се пет месеца сред най-търсените албуми и стига до трето място в европейската класация World Music. За „Opa Hey“ пишат The Guardian и Independent. Идват и предложенията за концерти и фестивали и Kottarashky започва разговор със своите издатели, които се занимават с организиране на подобни събития. Той трябва да избира как да представи своята музика – като ди джей или на живо. „И с китариста Христо решихме, че ще съберем група. Така беше основана „Kottarashky&The Rain Dogs“, коментира музикантът. Във втория албум, „Demoni“ (2012), се включва и изпълнителката Туи Мамаки от Нова Зеландия. Режисьор на видеото на парчето, дало името на албума, е Тео Ушев, с когото Kottarashky работи в тандем и като композитор на музиката към филмите му, сред които и номинираният за Оскар „Сляпата Вайша“.

През 2016 година излиза третият албум на групата - „Cats, dogs and ghosts“. Звученето и съставът са променени. „The Rain Dogs“ вече включва саксофонистът Димитър Льолев, басистът Николай Сербезов и Димитър Василев-Nufri, който е вокалист в четири парчета, както и Христо Хаджиганчев с китара и Атанас Попов на барабани. След четиригодишен творчески процес през 2023 година е факт и четвъртият албум на „Kottarashky and the Rain Dogs“ - „Doghouse“. Дали в съвременния свят си струва да бъдеш артист или това е просто загуба на време? Ето за това разказва документалната „Балканска черна кутия“ на режисьора Цветан Драгнев („Пустиняци“, „Пасажери“), посветена на Kottarashky. Защото в България животът на музиканта може да бъде оприличен на съществуване в непредсказуема „балканска черна кутия“, където нищо не се развива според очакванията. Оператор на филма е Делян Георгиев, а продуценти - Галина Тонева и Кирил Кирилов („Гала Филм“).

