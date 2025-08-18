Рок група “Тангра” взриви Белоградчик

Фестивалите „Сцена на върховете“ и „Опера на върховете“ на Белоградчишките скали продължават с още 10 спектакъла до 8 септември и обещават още много емоции.

Емблематичната за Белоградчик рок група „Тангра“ се срещна отново със своите фенове в града на 16 август сред величествените Белоградчишки скали с концерт от пилотното издание на фестивала „Сцена на върховете“. През миналата година песента им „Нашият град“ официално беше обявен за химн на града под скалите, а сега групата я изпълни на живо за радост на своите почитатели.

Пред изпълнилите почти до краен предел трибуни, членовете на легендарната българска рок банда - Боби Косатката, Йордан Ганчев, Стефан Попов, Иво Чалъков и Валери Григоров-Рио, не оставиха равнодушен нито един присъстващ, а феновете изпяха голяма част от песните заедно с групата. Вечерта бе изпълнена с носталгия, незабравима енергия и истинска българска музика в стила от 80-те години на миналия век.

Група „Тангра“ е емблема на българската рок сцена с над 40 години история. Хитовете им „Нашият град“ и „Бъди какъвто си“ се превръщат в химни за поколения. В съботната вечер в Белоградчик бяха изпълнени и някои песни на други легендарни български групи като "Среща" на "Шурците", "Богатство" на Чочо Владовски и други.

Фестивалите „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ продължават. Тази седмица обещава много емоции за жителите и гостите на Белоградчик. В четвъртък (21 август) е концертът на Врачанската симфониета, която ще изпълни музикални шедьоври на Йохан Щраус, Франц Лехар, Джузепе Верди, Жорж Бизе и други в стил „Андре Рио“. В петък и събота (22 и 23 август) са вечерите на Русенската опера с "Травиата" и "Севилският бръснар", а в неделя за първи път под скалите ще гастролира поп-звездата Миро.

Билети, дати и пълна програма за „Сцена на върховете“ – в Eventim ( ТУК ).

Билети, дати и пълна програма за „Опера на върховете“ – в Eventim ( ТУК ).

Билети за Тангра, Миро и Веселин Маринов - освен в Eventim, са налични и в Kupibileti ( ТУК , ТУК и ТУК ).

Пилотното издание на фестивала „Сцена на върховете“ и десетото юбилейно издание на „Опера на върховете“ се организират от община Белоградчик и Free Media Group с подкрепата на Електрохолд, Еврохолд, Евроинс, Министерство на туризма, Държавна опера-Русе, с медийното партньорство на БНТ и БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com