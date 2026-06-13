Фестивалите “Опера на върховете” и „Сцена на върховете“ на Белоградчишките скали са с осигурен бюджет
Двата фестивала са с разширена програма през лято 2026 - 18 заглавия, и ще продължат от 3 юли до 5 септември 2026 г.
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Двата фестивала са с разширена програма през лято 2026 - 18 заглавия, и ще продължат от 3 юли до 5 септември 2026 г.
Сред основните приоритети на местната власт се откроява модернизацията на инфраструктурата
Организаторите предвиждат по-богата програма от всякога - общо 18 заглавия, в които има опера и балет, концерт-спектакли, оперети и мюзикъли, театралн...
Двата фестивала се превърнаха в сцена за 17 представления
Групата ще пренесе публиката в златната епоха на българската поп и рок сцена
„Тангра“ е емблема на българската рок сцена с над 40 години история
Билетите за „Опера на върховете“ свършват, има все още за „Сцена на върховете“