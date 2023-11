За феновете на киното. Голям пътуващ фестивал в Русе

И през 2023 г. „София Филм Фест на път в Русе" ще представи на русенската публика изключително богата програма от български и световни филми. 10-ото юбилейно издание на кино фестивала ще се проведе в рамките на три дни – 10, 11 и 12 ноември в зала „Европа" на Доходното здание. Събитието се организира от Арт Фест/София Филм Фест и Община Русе, като част от проекта „Операция Кино 2023" с подкрепата на веригата киносалони Europa Cinemas и Национален фонд „Култура".

Програмата стартира на 10 ноември /петък/ в 18 ч. с прожекция на най-новия документален филм на Костадин Бонев „Оловният войник". Лентата е посветена на поета Александър Петров, чиито стихове звучат на живо и до днес в репертоара на десетки любими български групи и изпълнители като „Тангра", „Сигнал", „Фактор", Д2, Кирил Маричков, Стенли и много други. „Оловният войник" е филм за личната свобода като върховна ценност и за свидетелите на българския преход. Това е викът за свобода на хиляди „оловни войници". Филмът е реализиран с подкрепата на ИА „Национален филмов център". Режисьорът Костадин Бонев ще бъде спрециален гост на публиката в Русе и ще разговаря със зрителите след прожекцията.

Вторият филм в първата фестивална вечер - най-новата лента на световноизвестния режисьор Фатих Акин – „Рейнско злато", е с начален час 20:30. Съдбата на Хатар, един от най-прочутите рапъри в целия немскоговорящ свят, издал шест студийни албума, продадени в многохиляден тираж, стои в основата на филма. Сценарият е по мотиви на автобиографичния роман на рапъра „Всичко или нищо: Светът ни принадлежи" („All or nothing: We say the world belongs to you"). Емигрантският живот в Германия предлага много възможности, но и препятствия – Живар Хаджаби се издига от дребен престъпник до сериозен дилър на наркотици. След изчезването на една пратка, прочутият обир на злато е организиран с цел изчистване дълговете към картел.

На 11 ноември /събота/ от 16 ч. е включена една специална прожекция на най-новия документален филм на режисьора Милена Кънева "Ето къде си в млякото на мечтите". Филмът е фокусиран върху същността на креативния процес на съвременния визуален артист Михаил Михайлов, представяйки работата му върху създаването на българския павилион за 59-ото издание на Венецианското биенале на изкуствата през 2022 г. Михаил Михайлов е автор, който работи с разнообразни похвати /пърформанс, рисунка, видео, скулптура, инсталация/ за създаване на медитативни територии, в които зрителят осмисля неочаквани аспекти на битието. Музиката е на Николай Иванов - ОМ, Патрик Ламер, Харалд Стоян. Във филма участват Михаил Михайлов, Ирина Баткова, Ханес Андерле, Роберто Чикуто, Чечилия Алемани. Режисьор, оператор и продуцент на "Ето къде си в млякото на мечтите" е Милена Кънева.

Вторият фестивален ден - 11 ноември, продължава в 18 ч. с документалния филм на Николай Василев „Ваклуш". Той е заснет в период от почти три десетилетия – между 1994 и 2022 година и съдържа изключително любопитни архивни кадри от живота на известния духовен водач и учител Ваклуш Толев. Филмът е посветен на 100-годишнината от неговото рождение и представлява разказ за житейския път и идеите на една от най-енигматичните личности на България. Известен като Учителя на мъдростта, Ваклуш е богослов по образование, лектор и автор на множество трудове с културно-историческа и религиозно-философска тематика. Преминал през затворите и лагерите на комунизма, преследван от репресивния апарат на Държавна сигурност като „враг на народа", след промените в България е поканен да преподава в Пловдивския и Софийски университет. Той формулира свое учение, което нарича „Път на мъдростта", в което очертава какъв трябва да бъде човекът на третото хилядолетие.

Николай Василев лично ще се срещне с публиката в Русе и ще бъде на разположение за разговор след края на прожекцията.

Съботната филмова вечер на 11 ноември, с начален час 20:30, ще зарадва почитателите на френското кино с „Двете страни на острието" на легендарния френски режисьор Клер Дени. Филмът, носител на Наградата за режисура „Сребърна мечка" на Берлинския кинофестивал през 2022, е създаден по романа на Кристин Анго „Повратна точка в живота", като Клер Дени е съсценарист заедно с Анго. Главните роли се изпълняват от звездите Жулиет Бинош и Венсан Линдон, които са популярни сред публиката в цял свят и провокират интереса на любителите на европейското кино. Двамата влизат в ролите на влюбена двойка, която постепенно навлиза в сериозна криза на отношенията, след неочакваната намеса на бивш най-добър приятел и любовник от миналото.

В третата фестивална вечер, 12 ноември /неделя/, от 18 ч. ще бъде представен един емблематичен български филм от началото на хилядолетието – „Изпепеляване", на режисьора Станимир Трифонов. Носител на голямата награда за най-добър филм от Фестивала за българско игрално кино „Златна роза" 2004, както и на награди за изпълненията на Стефан Вълдобрев и Параскева Джукелова от „Златна роза", „Любовта е лудост" и „Златна ракла", филмът разказва за драматичните обрати в живота на романтичния италианец Енрико и съпругата му Калина. Той попада в лапите на ДС в София, защото нейният служител Стоев също е влюбен в Калина. Въпреки драмата, която преживяват, Калина и Енрико продължават да се търсят и обичат. Той успява да избяга от зловещия концлагер, а тя е екстрадирана от българските власти в Италия. Двамата пътуват един към друг, обладани от мъчителните си спомени, за да се срещнат отново в страната, в която някога са се запознали.

Режисьорът Станимир Трифонов ще бъде спрециален гост на публиката в Русе и ще разговаря със зрителите след филма.

Финал на „София Филм Фест на път в Русе" за 2023 година ще бъде поставен на 12 ноември от 20:30 часа с „Лука" – най-новата творба на носителката на „Златен лъв на бъдещето" Джесика Удуърт. Филмът е вдъхновен от шедьовъра на Дино Будзати „Татарската пустиня". Първата среща на Удуърт с книгата на Будзати е по времето, когато тя изучава италианска литература. Главният герой Лука е млад войник, който жадува да се впусне в битка и попада в изолирана крепост. В тази сурова, безпощадна среда Удуърт избира да повери ролята на Генерала на единствената жена – и това е уникалната Джералдин Чаплин. Арт Фест /Стефан Китанов, Мира Сталева/ е българският копродуцент на филма.

В рамките на 10-ото издание на „София Филм Фест на път в Русе" е подготвена и специална програма за деца, която продължава традицията с представянето на провокиращи размисъл европейски анимации, предназначени за цялото семейство.

На 11 ноември /събота/ от 11 ч. малки и големи киномани ще могат да се насладят на „Пътешествието на принца", разказано чрез рисунките на Жан-Франсоа Лагиони и Ксавие Пикар. Възрастен потомък на знатен маймунски род попада на непознат бряг. Ранен и объркан, той е открит от 12-годишния Том, който го завежда при родителите си – двойка учени, отхвърлени от тяхната общност, защото вярват в съществуването на друга цивилизация от маймуни. Филмът е дублиран на български език и е подходящ за всяка аудитория.

В съботния ден в 12:45 ч. най-малките ще могат да се включат в специална работилница по анимация, организирана от София Филм Фест в партньорство с „Little Makers". Събитието ще продължи до 14:30 ч. и е предназначен за млади киномани между 7 и 12 години. Героите на филма ще оживеят благодарение на таланта на малките аниматори и техните учители във фоайето на Доходното здание.

На 12 ноември /неделя/ в 11 ч. започва прожекцията на „Титина". Филмът е чудесна анимационна история на режисьора Кайса Нес, която разказва за едно легендарно куче и неговия стопанин Умберто Нобиле, инженер на дирижабли от ХХ век. Копродукцията между Норвегия и Белгия е вдъхновена от реалните събития от преди век – прочутият изследовател Роалд Амундсен се свързва с Нобиле и му поръчва дирижабъл, с който да покори Северния полюс. Италианският любител на приключения взима със себе си Титина и се присъединява към експедицията, запътила се към едно от най-интригуващите, неизследвани кътчета на Земята. Походът е успешен, а тази авантюра е пресъздадена през погледа на едноименното куче. Филмът е озвучен на български език и е подходящ за всякакви възрасти, като е адаптиран и за незряща публика.

От 12 ч. на 12 ноември /неделя/ София Филм Фест и VR Lab BG предоставят възможност на желаещите да се докоснат до триизмерните образи, които разказват различни истории. Благодарение на VR-прожекции във фоайето на Доходно здание любопитните ще могат да видят късометражни филми, като този допълнителен акцент във фестивалната програма ще продължи до 17 ч.

„София Филм Фест" 2023 е част от мащабния кино проект, който екипът на Арт Фест разработва и реализира от 2009 г. Той включва международния кинофестивал „София Филм Фест" с издания в София, Бургас, Пловдив и Варна, както и регионалните издания в над 20 града, които бяха реализирани като част от международния проект „Операция Кино", и младежкото издание на фестивала – „София Филм Фест за учащи". Фестивалите на път са част от проекта „Операция Кино на път 2023" с подкрепата на веригата киносалони Europa Cinemas и Национален фонд „Култура".

