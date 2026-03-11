Маккартни шокира! Смайващи разкрития за Джон Ленън

Пол Маккартни разкри, че Йоко Оно веднъж му казала, че смята, че съпругът ѝ Джон Ленън "може би е бил гей". Двамата бяха женени от март 1969 г. до трагичната смърт на Ленън на 8 декември 1980 г.

В интервю за Vanity Fair, проведено през 2015 г. и публикувано миналата седмица, съвпадащо с "Man on the Run", документален филм за живота на Пол след "Бийтълс", той обяснява как Йоко някога споделила теорията си с него.

"Кълна се, че ми се обади малко след смъртта на Джон и каза: "Знаеш ли, мисля, че Джон може би е бил гей." Аз казах: "Не съм сигурен. Не мисля. Със сигурност не и когато го познавах." Защото бяхме през 60-те. Бяхме с много, много момичета. И много често бях спал с Джон, но никога не се случваше нищо. Никога не се случваше жест, никога не се появяваше изражение, нищо. Така че нямах никаква причина да вярвам на това", споделя в интервюто Маккартни, пише "Дир".

Пол обаче признава, че е чувал слухове за сексуалността на Ленън. Имаше спекулации за връзката му с мениджъра на "Бийтълс", Брайън Епстийн, който беше гей, но Пол казва, че лично не смята, че нещо се е случило между тях.

Ленън и Оно се женят през март 1969 г. Динамичното дуо е заедно до убийството на Ленън през декември 1980 г., на 40-годишна възраст, от обсебения му фен Марк Дейвид Чапман.

Двойката приветства сина си Шон Оно Ленън, сега на 50 години, през 1975 г. Джон има още син Джулиан Ленън, роден през 1963 г. от първата си съпруга Синтия Ленън, за която е женен от 1962 до 1968 г.

Междувременно Йоко има и дъщеря Киоко Оно Кокс от втория си бивш съпруг, режисьора Антъни Кокс. Преди това тя е омъжена през 1956 г. за Тоши Ичиянаги, известен японски авангарден композитор и пианист.

83-годишният Пол Маккартни засне нов документален филм за Prime Video, "Пол Маккартни: Бягството на човека". Проектът проследява необикновения живот на музиканта след разпадането на "Бийтълс" и времето му като солов изпълнител и част от по-късната му група Wings.

Но докато размишлява върху кариерата си в интервю с режисьора Морган Невил, Пол говори за това как се чувства, когато е критикуван от хората. "Винаги, когато чуя някой да осъжда Пол Маккартни, съм склонен да се съглася с него. Така че, когато всички казваха, че съм разбил "Бийтълс", а аз бях властен и всичко останало, аз някак си повярвах."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com