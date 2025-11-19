Продадоха най-скъпата картина. Но безценна остава друга

Картината на култовия австрийски художник Густав Климт "Портрет на Елизабет Ледерер" беше продадена на търг в Ню Йорк за 236,4 милиона долара.

Това съобщиха от аукционната къща Sotheby's в профила си в социалната мрежа X.

Картината е най-скъпо продадената в историята на търговете, но в сегмента на съвременното изкуство.

Картината изобразява Елизабет Ледерер, дъщеря на заможни покровители, които са покровителствали творбите на Климт. Момичето е представено в лек празничен тоалет, украсен с типични шарки.

Най-скъпата картина, включително от старите майстори, продадена в света, остава на Пол Гоген - „Кога ще се омъжиш?” от 1892 година (Nafea Faa Ipoipo; When Will You Marry?;).

Те бе купена през 2015 година за 300 милиона долара.

Разбира се, всички колекционери са единодушни, че безценната картина е една - „Мона Лиза“, която от векове е в Лувъра в Париж. Тя има и най-скъпата застраховка.

Картината е оценена на 100 милиона долара през 1962 година. Имайки предвид инфлацията, експертите са категорични, че тя би струвала почти 1 милиард долара, ако някога излезе на търг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com