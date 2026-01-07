Звезда от "Супермен" спасява Мария Бакалова в Белфаст

Мария Бакалова влиза в главната роля на sci‑fi трилъра "Override", където ще си партнира с холивудската звезда Франк Грило, звезда от "Супермен", "Миротвореца" и други. Снимките са били в Белфаст, а актрисата ще изиграе футуристичен войник, който е ранен и оставен да умре. За да оцелее, героинята ѝ ще разчита на синтетичен ангел, изигран от Грило, представляващ най-новото AI оръжие, способно да излъже смъртта.

Все още не е обявена официална премиера, но според напредъка на снимките филмът може да се появи по кината още в края на тази година.

Междувременно от профила на Бакалова в IMDB става ясно, че тя има ангажименти в 11 бъдещи продукции, които се намират в различен етап на създаване.

