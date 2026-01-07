Задава се нова звезда. Ще я видим утре вечер по БНТ

Както всички знаем, малкият екран носи бърза и сигурна слава и затова от утре вечер ще се появи още една звезда, за която ще се говори - Гринго-Богдан Григоров.

Младият актьор от трупата на "Театър София", ще се въплъти в ключов персонаж - Лазар в "Мамник", дългоочаквания сериал на БНТ по едноименния роман на Васил Попов и режисурата на Виктор Божинов.

Лазар е смел и решителен, но вътрешните му страхове могат да се окажат по-опасни от самата тъмнина.

Дългокосият красавец с вид на рок звезда ще мери сексапил с друг атрактивен колега - Йордан Ръсин, който е в ролята на мистериозния Камен. Очарователната Екатерина Лазаревска ще бъде Божана, гранична полицайка с различен цвят на очите.

След премиерата си по БНТ, сериалът ще бъде излъчен и по Bulgaria ON AIR.

Гринго-Богдан е роден на 7 май 1998 г. в София. Името му не е псевдоним, а комбинация от имената на двамата му дядовци, като едното е Григор, но е ползван прякора му. Гринго изигра Херкулес в постановката на "Театър София", а професията избрал още като ученик. Той е тренирал таекуондо и бокс.

През 2021 г. завършва специалност „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Пламен Марков. Дипломира се с ролята на Хома Брут в „Нечистата“ по Гогол, режисьор Калин Ангелов и ролята на Затворника в „Едмънд“ от Дейвид Мамет, режисьор Надя Панчева.

Дебютът му на професионална сцена е в ролята на Грегор в „Експлозивна комедия за големия взрив“ от Александър Секулов, режисьор Пламен Марков (Сатиричен театър „Алеко Константинов“, 2022 г.).

Ролите му включват още: Макс в „Комедия за тенори“ от Кен Лудвиг, режисьор Асен Блатечки (2023 г.); Бащата в „Преображението“ по Франц Кафка, режисьор Веселка Кунчева (2023 г.); Орфей, Бакхус и Еол в „Метаморфози“ по Овидий, режисьор Стайко Мурджев (2023 г.), Грегор в „Експлозивна комедия за големия взрив“ от Александър Секулов, режисьор Пламен Марков (Сатиричен театър, 2022 г.); Бен в „На чисто“ от Нийл Лабют, режисьор Надя Панчева (Драматичен театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград / Сити Марк Арт Център, 2022 г.)

През септември 2024 година става част от трупата на Театър София, където играе в "Херкулес vs Авгий", "Котка върху горещ ламаринен покрив" и други.

