Картина на Реноар с уникална история отива на търг за 35 млн. долара
Изобразява Нини Лопес, млада парижка актриса, като златокоса жена с млечнобледа кожа и румени бузи
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Изобразява Нини Лопес, млада парижка актриса, като златокоса жена с млечнобледа кожа и румени бузи
И друга негова творба се похарчи на търг на "Сотбис"
"Женско лице" е рисувана през 1941 година
Уникалното платно "Две сватби" бе продадено на търг
Това е "Ето Човека" - класически сюжет в християнското изкуство
Густав Климт поведе класацията в Сотбис
Един от образите крие сензация
Голямата новина обяви президентът Макрон
Тя е реставрирана, купиха я на аукцион
До откритието се стига на местен кръжок по астрономия
Направи картина от пирони и тел
Картината е била унищожена при пожар преди почти триста години
Продажбата надхвърли очакваната цена
С творба ще се отбележи един век от началото на сюрреалистичното движение в изкуството
Тя ще бъде продадена на търг
Лице, което се вижда в горния ляв ъгъл
Анализ с изкуствен интелект направи откритие
С международна експертиза ще се доказва авторството
С течение на годините спорната фигура остава в сянка
Рекорд на аукцион в Ню Йорк, картина на Моне прави фурор