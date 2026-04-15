Пикасо за над 1 млн. долара, продаден с томбола за 100 евро

Картина на Пабло Пикасо, оценявана на над 1 милион долара, беше спечелена чрез благотворителна томбола, в която участието струваше 100 евро – колкото цената на вечеря в Париж.

Щастливият победител Ари Ходара спечели произведението „Женско лице“ (1941 г.), след като участва в инициативата „1 Пикасо за 100 евро“. Билетът му е бил с номер 94715, а общо в томболата са били пуснати 120 000 билета.

Проектът позволява на участниците да придобият оригинално произведение на изкуството на световноизвестния художник срещу символична сума, като събраните средства се насочват към благотворителни каузи.

В случая приходите ще бъдат дарени на фондация за изследване на болестта на Алцхаймер, която подкрепя клинични проучвания в Европа.

Организаторите посочват, че картината – гваш от 1941 г. – е създадена по време на Втората световна война, когато Пикасо живее и работи в Париж.„Tête de Femme“ е висока около 38 см и широка 25 см. Изражението на жената, нарисувано в различни нюанси на сивото, е умишлено изкривено в характерния кубистичен стил на Пикасо. Галерията „Опера“ казва, че гвашът отразява момент на интроспекция и концентрирана студийна работа за художничката.

Инициативата „1 Пикасо за 100 евро“ се провежда за трети път. Първото издание през 2013 г. подпомага опазването на историческия град Тир в Ливан, а второто през 2020 г. финансира програми за чиста вода и хигиена по време на пандемията от COVID-19.

Представители на фамилията Пикасо определят инициативата като модерен начин изкуството да бъде свързано с благотворителност, като подчертават, че художникът вероятно би подкрепил подобен подход.

В момента картината се съхранява в трезор на аукционната къща Christie’s, докато победителят реши дали да я запази, изложи или евентуално продаде.



