Той е "зеленото злато" на сезона

С настъпването на пролетта пазарите се отрупват със свежа зеления, но едно растение буквално засенчва останалите със своите чудодейни свойства. Лападът, често наричан „зеленото злато“ на българската трапеза, е истински еликсир за организма след дългите зимни месеци. Докато мнозина го пренебрегват, учени и диетолози са категорични: това е едно от най-мощните оръжия за детоксикация и събуждане на имунната система.

Лечебната му сила

Лападът не е просто храна, а истинска аптека в чиния. Ето какви неподозирани ползи крие за здравето ни:

Мощно оръжие срещу пролетната умора: Растението е изключително богато на желязо. Това го прави перфектно средство за борба с анемията, отпадналостта и липсата на енергия.

Истински склад за витамини: Само една порция лапад ни доставя ударни дози Витамин С, Витамин А и витамини от групата В. Те засилват имунитета и подобряват състоянието на кожата и косата.

Естествен детоксикатор: Високото съдържание на фибри прочиства храносмилателната система, стимулира черния дроб и изхвърля натрупаните токсини.

Регулира кръвното налягане: Поради ниското си съдържание на натрий и изобилието от калий, той помага за балансиране на сърдечно-съдовата система. Традиционна пролетна каша с лапад, сирене и орехи

Тази рецепта е бърза, икономична и събира в себе си автентичния вкус на българската пролет. Орехите добавят полезна мазнина и хрупкавост, която балансира нежната текстура на лапада.

Необходими продукти:

Лапад – 2 големи връзки (около 500 г)

Пресен лук – 1 връзка

Краве масло – 50 г (може и олио/зехтин)

Брашно – 2-3 с.л.

Българско бяло сирене – 150 г

Прясно мляко (или топла вода) – около 500 мл

Чесън – 2 скилидки (по желание)

Орехови ядки – 1 шепа (за поръсване)

Подправки: червен пипер (1 ч.л.), сол и черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

Подготовка на зеленината: Измийте много добре лапада. Отрежете дебелите централни жили на листата (това е тайната, за да не горчи и да е крехък). Нарежете го на лентички. Задушаване: В дълбок тиган или тенджера разтопете маслото. Задушете ситно нарязания пресен лук и пресования чесън за 2 минути. Добавете лапада. Той ще изглежда много, но бързо ще „спихне“ и ще намали обема си. Овкусяване и сгъстяване: Когато лападът омекне, поръсете с червения пипер и брашното. Разбъркайте енергично за 30 секунди, за да се запържи леко брашното. Магията на кашата: Започнете да наливате на тънка струя топлото прясно мляко (или вода), като бъркате непрекъснато, за да не станат бучки. Оставете кашата да къкри на тих огън около 10 минути, докато се сгъсти. Финални щрихи: Дръпнете от котлона и натрошете сиренето вътре. Разбъркайте, за да се разтопи леко от топлината.

Сервирайте кашата гореща, поръсена със запечени на сух тиган орехови ядки и щипка червен пипер за разкош.

