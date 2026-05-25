Исторически „Аскеер“: Три актриси си поделиха голямата награда

Театърът е велика сила, а любовта към него събра елита на българската сцена на бляскава церемония на наградите „Аскеер“ 2026.

На 24 май – Деня на българската духовност, просвета и култура и на славянската писменост – сцената на Театър „Българска армия“ отново се превърна в храм на театъра. Снощи За 35-и път фондация „А‘Аскеер“ връчи престижните си национални награди за постижения в театралното изкуство, отличавайки най-силните спектакли, роли и творци на сезона.

Наградите „Аскеер“ остават уникални в българската култура, защото се присъждат „от артисти – за артисти“. В продължение на три десетилетия и половина фондацията оценява стотици постановки и творци, а отличията се приемат като едни от най-ценните признания в театралния свят.

Тазгодишната церемония бе поверена на режисьора Иван Урумов и сценариста Лиза Шопова, а за музикалната атмосфера се погрижи Дони заедно с Биг Бенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Големият победител на вечерта стана спектакълът „Влюбеният дирижабъл“ на Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“, който спечели наградата за най-добър спектакъл. Постановката на режисьора Диана Добрева, вдъхновена от стихове и спомени за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, впечатли журито със своята поетична сила и сценичен размах.

Сред най-обсъжданите отличия бе и това за режисура, което отиде при Зафир Раджаб за спектакъла „Албион“ в Младежки театър „Николай Бинев“.

Три актриси си поделиха наградата за водеща женска роля – Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за играта им в „Новата танцувална зала“ на Театър 199 „Валентин Стойчев“.

При мъжете статуетката бе поделена между Атанас Атанасов и Ивайло Христов за ролите им в „Последната нощ на Сократ“.

Наградата за драматургия спечели отново Елена Телбис за „Слон в стаята“, а призът „Изгряваща звезда“ отиде при младия актьор Теодор Кисьов.

С бурни аплодисменти публиката посрещна и специалните отличия. Почетен „Аскеер“ получи легендарната актриса Мария Стефанова, а Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство бе връчена на сценографа Младен Младенов.

За творческа чест и принос към фондация „А‘Аскеер“ и Театър „Българска армия“ бяха отличени актьорът Милен Миланов и сценографът Нина Пашова.

