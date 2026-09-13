Исторически „Аскеер“: Три актриси си поделиха голямата награда
Победителят на вечерта стана спектакълът „Влюбеният дирижабъл“
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Победителят на вечерта стана спектакълът „Влюбеният дирижабъл“
Да заложим на летните театри, предлагат от гилдията
Най-престижните американски театрални награди "Тони" бяха раздадени в Ню Йорк миналата вечер. Сред звездите, които показаха поредна порция шик на черв...
Битката за "Аскеерите" разпали страсти и клюки в гилдията