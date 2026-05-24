Българска следа блесна сред големите награди в Кан

Копродукцията с българско участие „Мечтаното приключение“ бе отличена с Наградата на журито на официалната церемония по закриването на кинофестивала в Кан, съобщи киносайтът Deadline. Драмата на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснета изцяло в България, в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, припомнят копродуцентите от „Мирамар филм“. Световната премиера на филма се състоя вчера, в последния ден от конкурсната програма. Голямата награда „Златна палма“ спечели Fjord („Фиорд“) на румънския режисьор Кристиан Мунджиу.

„Мечтаното приключение“ е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Действието на филма се развива в пограничния Свиленград, където жена се въвлича в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Когато поема опасното приключение вместо него, тя се сблъсква със собствените си желания и с миналото си. Филмът е подкрепен от Националния филмов център на България.

Драмата Fjord („Фиорд“) на Кристиан Мунджиу, със Себастиан Стан и Ренате Рейнсве в главните роли, спечели „Златната палма“ на 79-ия филмов фестивал в Кан. Мунджиу, който вече е печелил отличието с „4 месеца, 3 седмици и 2 дни“, стана десетият режисьор в историята на фестивала, удостоен с престижната награда два пъти.

Във „Фиорд“ Стан и Рейнсве играят смесена румънско-норвежка двойка, която се мести с децата си в село край фиорд, откъдето е родом съпругата. Плановете им за нов живот се сблъскват с реалността, когато срещат семейство с напълно различни възгледи за живота.

Сред останалите отличени е „Минотавър“ на руския режисьор Андрей Звягинцев, който спечели Голямата награда - Grand Prix. Режисьорският тандем Хавиер Калво и Хавиер Амброси, както и Павел Павликовски, си поделиха наградата за най-добър режисьор съответно за La Bola Negra и Fatherland.

Виржини Ефира и Тао Окамото спечелиха съвместно наградата за най-добра актриса за ролите си в All of a Sudden („Изведнъж“). Емануел Макия и Валентин Кампан, звездите на драмата Coward („Страхливец“) на Лукас Донт, посветена на Първата световна война, си поделиха наградата за най-добър актьор.

Наградата за най-добър сценарий бе присъдена на Емануел Мар за A Man Of His Time - Notre Salut („Човек на своето време“), който разглежда темите за съпротивата и колаборацията във Франция в началото на Втората световна война.

Руандийската режисьорка Мари-Клемантин Дусабеджамбо спечели Caméra d’Or за най-добър дебютен филм с Ben’Imana. Лентата, първият руандийски филм, показан на фестивала, разглежда сложността на правосъдието и помирението в Руанда близо 20 години след геноцида срещу тутси през 1994 г. през историята на един оцелял.

Мексиканският режисьор Федерико Луис получи „Златна палма“ за късометражен филм с The Opponents („Опонентите“). Филмът проследява живота на момче, израснало в труден квартал, което мечтае да стане шампион по бокс.

Новозеландският режисьор Питър Джаксън, създател на фентъзи поредицата „Властелинът на пръстените“, получи почетна „Златна палма“ на церемонията за откриването на кинофестивала в Кан.

Американската актриса и певица Барбра Стрейзанд отмени участието си в церемонията по закриването на фестивала, където трябваше лично да получи почетната „Златна палма“. „По съвет на лекарите ми, тъй като все още се възстановявам от контузия на коляното, за съжаление, не мога да присъствам на фестивала в Кан тази година“, казва тя в изявление, публикувано от организаторите на форума.

Филмът „Обикновен инцидент“ на иранския режисьор Джафар Панахи спечели „Златна палма“ на кинофестивала в Кан през миналата година, припомнят световните агенции.

